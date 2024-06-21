США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

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США ввели санкции против представителей руководства «Лаборатории Касперского» Фото:
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Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 россиян, включая руководство «Лаборатории Касперского». Об этом сообщило ведомство.

Минфин опубликовал обновление санкционного списка. В него вошли 12 граждан в РФ. Под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрея Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева и другие.

Ранее США ввели запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг является приемом нечестной конкуренции со стороны Штатов. Он добавил, что «Лаборатория Касперского» это компания, которая весьма конкурентна и по многим параметрам превосходит своих конкурентов.

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Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 россиян, включая руководство «Лаборатории Касперского». Об этом сообщило ведомство. Минфин опубликовал обновление санкционного списка. В него вошли 12 граждан в РФ. Под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрея Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева и другие. Ранее США ввели запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг является приемом нечестной конкуренции со стороны Штатов. Он добавил, что «Лаборатория Касперского» это компания, которая весьма конкурентна и по многим параметрам превосходит своих конкурентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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