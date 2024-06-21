США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 россиян, включая руководство «Лаборатории Касперского». Об этом сообщило ведомство.
Минфин опубликовал обновление санкционного списка. В него вошли 12 граждан в РФ. Под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрея Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева и другие.
Ранее США ввели запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг является приемом нечестной конкуренции со стороны Штатов. Он добавил, что «Лаборатория Касперского» это компания, которая весьма конкурентна и по многим параметрам превосходит своих конкурентов.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 россиян, включая руководство «Лаборатории Касперского». Об этом сообщило ведомство. Минфин опубликовал обновление санкционного списка. В него вошли 12 граждан в РФ. Под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрея Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева и другие. Ранее США ввели запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг является приемом нечестной конкуренции со стороны Штатов. Он добавил, что «Лаборатория Касперского» это компания, которая весьма конкурентна и по многим параметрам превосходит своих конкурентов.