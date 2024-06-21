США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

21 июня 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

США ввели санкции против представителей руководства «Лаборатории Касперского» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 россиян, включая руководство «Лаборатории Касперского». Об этом сообщило ведомство. Минфин опубликовал обновление санкционного списка. В него вошли 12 граждан в РФ. Под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрея Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева и другие. Ранее США ввели запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг является приемом нечестной конкуренции со стороны Штатов. Он добавил, что «Лаборатория Касперского» это компания, которая весьма конкурентна и по многим параметрам превосходит своих конкурентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 россиян, включая руководство «Лаборатории Касперского». Об этом сообщило ведомство. Минфин опубликовал обновление санкционного списка. В него вошли 12 граждан в РФ. Под санкции попали исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрея Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева и другие. Ранее США ввели запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг является приемом нечестной конкуренции со стороны Штатов. Он добавил, что «Лаборатория Касперского» это компания, которая весьма конкурентна и по многим параметрам превосходит своих конкурентов.