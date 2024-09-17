Югорский лайнер из ЯНАО не выпустил стойку шасси и ушел на второй круг

Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» не смог выпустить шасси при посадке в Уфе
© Служба новостей «URA.RU»
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При подготовке к посадке экипаж доложил, что не загорелась сигнализация о выпуске левой стойки шасси (архивное фото)
При подготовке к посадке экипаж доложил, что не загорелась сигнализация о выпуске левой стойки шасси (архивное фото) Фото:

Самолет Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр, совершавший полет из Нового Уренгоя в Уфу, не смог выпустить левую стойку шасси и ушел на второй круг. Экипаж объявил сигнал «Тревога». В 17.05 часов борт благополучно приземлился в аэропорту пункта назначения, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«При подготовке к посадке экипаж B734 доложил, что не загорелась сигнализация о выпуске левой стойки шасси. Принял решение об уходе на второй круг», — сообщают авторы канала. Экипаж не объявлял статус «Бедствия» и «Срочности». В 16.55 по московскому времени объявлен сигнал «Тревога». В 17.05 борт совершил благополучную посадку на аэродроме Уфы и самостоятельно зарулил на стоянку.

Самолет Boeing 737 выполнял рейс UTA186 «Новый Уренгой — Уфа». Эксплуатант — авиакомпания Ютэйр из ХМАО — Югры. 

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Самолет Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр, совершавший полет из Нового Уренгоя в Уфу, не смог выпустить левую стойку шасси и ушел на второй круг. Экипаж объявил сигнал «Тревога». В 17.05 часов борт благополучно приземлился в аэропорту пункта назначения, сообщает telegram-канал Aviaincident. «При подготовке к посадке экипаж B734 доложил, что не загорелась сигнализация о выпуске левой стойки шасси. Принял решение об уходе на второй круг», — сообщают авторы канала. Экипаж не объявлял статус «Бедствия» и «Срочности». В 16.55 по московскому времени объявлен сигнал «Тревога». В 17.05 борт совершил благополучную посадку на аэродроме Уфы и самостоятельно зарулил на стоянку. Самолет Boeing 737 выполнял рейс UTA186 «Новый Уренгой — Уфа». Эксплуатант — авиакомпания Ютэйр из ХМАО — Югры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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