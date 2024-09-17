Югорский лайнер из ЯНАО не выпустил стойку шасси и ушел на второй круг

Самолет Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр, совершавший полет из Нового Уренгоя в Уфу, не смог выпустить левую стойку шасси и ушел на второй круг. Экипаж объявил сигнал «Тревога». В 17.05 часов борт благополучно приземлился в аэропорту пункта назначения, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«При подготовке к посадке экипаж B734 доложил, что не загорелась сигнализация о выпуске левой стойки шасси. Принял решение об уходе на второй круг», — сообщают авторы канала. Экипаж не объявлял статус «Бедствия» и «Срочности». В 16.55 по московскому времени объявлен сигнал «Тревога». В 17.05 борт совершил благополучную посадку на аэродроме Уфы и самостоятельно зарулил на стоянку.
Самолет Boeing 737 выполнял рейс UTA186 «Новый Уренгой — Уфа». Эксплуатант — авиакомпания Ютэйр из ХМАО — Югры.
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