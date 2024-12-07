Маньяком-сексоголиком в балаклаве оказался челябинский предприниматель. Видео

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Нападавшего на женщин удалось задержать спустя шесть лет Фото:

Задержанным в Магнитогорске мужчиной, который нападал в городе на женщин, грабил и насиловал их, оказался 51-летний бизнесмен Александр Егоров. Мотивы его действий связаны с личными обидами и разводом.

«Мотив был — завладеть деньгами. И из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Поэтому совершал половые действия», — приводит слова мужчины telegram-канал Mash.

По сведениям издания, маньяк орудовал в Магнитогорске с 2016 по 2018 год. Он атаковал женщин на лестничных клетках, после чего насиловал, похищая деньги и драгоценности. Чтобы не увидели его лицо, использовал балаклаву. На данный момент известно о семи жертвах. На преступления мужчина пошел из-за злобы на жену, с которой долго конфликтовал и в итоге развелся.

Как ранее сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступника удалось задержать после получения результатов генотипической экспертизы, которую выполнили сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемый заключен под стражу.

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Задержанным в Магнитогорске мужчиной, который нападал в городе на женщин, грабил и насиловал их, оказался 51-летний бизнесмен Александр Егоров. Мотивы его действий связаны с личными обидами и разводом. «Мотив был — завладеть деньгами. И из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Поэтому совершал половые действия», — приводит слова мужчины telegram-канал Mash. По сведениям издания, маньяк орудовал в Магнитогорске с 2016 по 2018 год. Он атаковал женщин на лестничных клетках, после чего насиловал, похищая деньги и драгоценности. Чтобы не увидели его лицо, использовал балаклаву. На данный момент известно о семи жертвах. На преступления мужчина пошел из-за злобы на жену, с которой долго конфликтовал и в итоге развелся. Как ранее сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступника удалось задержать после получения результатов генотипической экспертизы, которую выполнили сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемый заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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