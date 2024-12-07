Маньяком-сексоголиком в балаклаве оказался челябинский предприниматель. Видео

07 декабря 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Нападавшего на женщин удалось задержать спустя шесть лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанным в Магнитогорске мужчиной, который нападал в городе на женщин, грабил и насиловал их, оказался 51-летний бизнесмен Александр Егоров. Мотивы его действий связаны с личными обидами и разводом. «Мотив был — завладеть деньгами. И из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Поэтому совершал половые действия», — приводит слова мужчины telegram-канал Mash. По сведениям издания, маньяк орудовал в Магнитогорске с 2016 по 2018 год. Он атаковал женщин на лестничных клетках, после чего насиловал, похищая деньги и драгоценности. Чтобы не увидели его лицо, использовал балаклаву. На данный момент известно о семи жертвах. На преступления мужчина пошел из-за злобы на жену, с которой долго конфликтовал и в итоге развелся. Как ранее сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступника удалось задержать после получения результатов генотипической экспертизы, которую выполнили сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемый заключен под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанным в Магнитогорске мужчиной, который нападал в городе на женщин, грабил и насиловал их, оказался 51-летний бизнесмен Александр Егоров. Мотивы его действий связаны с личными обидами и разводом. «Мотив был — завладеть деньгами. И из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Поэтому совершал половые действия», — приводит слова мужчины telegram-канал Mash. По сведениям издания, маньяк орудовал в Магнитогорске с 2016 по 2018 год. Он атаковал женщин на лестничных клетках, после чего насиловал, похищая деньги и драгоценности. Чтобы не увидели его лицо, использовал балаклаву. На данный момент известно о семи жертвах. На преступления мужчина пошел из-за злобы на жену, с которой долго конфликтовал и в итоге развелся. Как ранее сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступника удалось задержать после получения результатов генотипической экспертизы, которую выполнили сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемый заключен под стражу.