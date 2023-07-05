Путин пресек разговоры о кризисе власти в России после мятежа

Политолог Мизулин — о сигналах президента элитам и обществу

05 июля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин сделал выводы из попытки вооруженного мятежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал устойчивость власти после неудавшегося мятежа 24 июня. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным поздно вечером 4 июля Путин показал, что эти события не повлияли на стабильность экономики. Такое мнение в интервью URA.RU высказал доцент кафедры политологии и политического управления Российской Академии госслужбы при Президенте РФ Михаил Мизулин. На фоне этих событий эксперт не исключил изменений в правительстве страны. Встреча президента Путина с премьер-министром Мишустиным не была анонсирована. Она состоялась после череды других мероприятий с участием президента. Ей предшествовал саммит ШОС. Далее — встреча с выпускниками Школы губернаторов (самыми перспективными управленцами), затем — совещание с членами правительства (на нем в закрытом режиме обсуждалось восстановление новых регионов). В этот же день в гости к Путину из Дербента приехала 8-летняя Раисат Акипова. В ее присутствии президент заручился гарантией главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что Дагестан получит дополнительно пять млрд рублей. И вместе с Раисат Путин позвонил Мишустину, чтобы проверить, находится ли он на рабочем месте. Единичные встречи президента с премьер-министром становятся публичными, а эта даже не была анонсирована Фото: kremlin.ru — Михаил Юрьевич, встреча Путина и Мишустина не была анонсирована, при том, что публично президент и премьер нечасто общаются тет-а-тет. На ваш взгляд, почему она состоялась именно в этот и без того насыщенный день? — Я думаю, для этого есть несколько причин. Первая связана с тем, что после внутреннего предательства и попытки вооруженного мятежа президент демонстрирует устойчивость власти. Дело в том, что неустойчивость власти чрезвычайно опасна, учитывая масштабы и огромную численность населения страны. Мы не знаем до конца, какова устойчивость бюджета. Есть разные оценки состояния федерального и региональных бюджетов. Власти важно гарантировать стабильность социальной сферы. В любом случае, действия президента в течение последних десяти дней показывают, что он глубоко и точно олицетворяет процесс сохранения устойчивости власти. Буквально за несколько часов до встречи с премьером в Кремле президент Путин позвонил Мишустину вместе со своей маленькой гостьей Раисат Акиповой из Дагестана Фото: kremlin.ru А вторая причина — это то, что нам не показали СМИ. Вероятно, настала пора каких-то внутренних договоренностей и решений. Эта встреча может быть предпосылкой кадровых решений, которые будет принимать президент. И для этого нужна встреча, чтобы заручиться поддержкой и пониманием этой процедуры со стороны премьер-министра. — Вы упомянули о попытке мятежа. С тех событий прошло полторы недели. И кадровые перестановки, конечно, ждали все это время. Но в большей степени — в силовом блоке, который подчиняется напрямую президенту. Речь об этом, или возможны и другие перестановки? — И то, и то. Силовой блок действительно находится в непосредственном подчинении президента. Но все равно Путину важно понимание этих процессов Мишустиным как председателем правительства, главой исполнительной власти. Речь идет не только кадровых назначениях и необязательно в силовом блоке. Могут последовать изменения структуры правительства, кадровых позиций. — Допускаете ли вы, что обсуждается вопрос создания министерства или иного ведомства по новым регионам? Ведь они до сих пор не прикреплены ни к одному из федеральных округов. — Да, возможно, движение идет в этом направлении. Это может произойти. Круг проблем, которые нужно решат, здесь действительно большой. — Насколько важна встреча Путина с Мишустиным с электоральной точки зрения? Люди наверняка следят за курсом валют, который сейчас не в пользу рубля. Кто-то из-за этого уже отказался от отдыха за границей, кто-то опасается инфляции. Президенту Путину важно понимать, насколько устойчива экономика и бюджет — расходы на спецоперацию и на восстановление новых регионов большие, пояснил эксперт Фото: Таисия Воронцова © URA.RU — Не думаю, что в электоральном смысле она имеет значение. Что касается отдыха, Путин в Дербенте показал, что нацеливает правительство на развитие внутреннего туризма. И здравая часть населения понимает, что не нужно ехать в недружественные страны на отдых, лучше отдыхать в России или в дружественных нам странах, в том же ближнем зарубежье. А что касается курса… «Глубинный народ», говоря словами [экс-первого замглавы администрации президента РФ Владислава] Суркова, совершенно не ориентирован на валюту. Это скорее встряски внутри Садового кольца. Население видит, что за последний год все подорожало. Но в целом ситуация спокойная, и эти валютные дела мало кого интересуют. — Путина сейчас интересуют параметры бюджета и возможности до конца года (об этом, кстати, он в тот же день говорил и с замруководителя Налоговой службы — выпускницей «Школы губернаторов»). Означает ли это, что при позитивных показателях первой половины года есть все-таки риски проседания в третьем-четвертом кварталах? Статья по теме Путин предложил новые подходы к развитию ШОС — Да, риски есть. Риски связаны с увеличившимися расходами бюджета в этом году. Расходы большие на спецоперацию, на социальную поддержку участников СВО и их семей, на поддержку населения в целом и бизнеса. Поэтому, конечно, это все требует постоянного внимания президента и управления этими процессами в круглосуточном режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал устойчивость власти после неудавшегося мятежа 24 июня. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным поздно вечером 4 июля Путин показал, что эти события не повлияли на стабильность экономики. Такое мнение в интервью URA.RU высказал доцент кафедры политологии и политического управления Российской Академии госслужбы при Президенте РФ Михаил Мизулин. На фоне этих событий эксперт не исключил изменений в правительстве страны. Встреча президента Путина с премьер-министром Мишустиным не была анонсирована. Она состоялась после череды других мероприятий с участием президента. Ей предшествовал саммит ШОС. Далее — встреча с выпускниками Школы губернаторов (самыми перспективными управленцами), затем — совещание с членами правительства (на нем в закрытом режиме обсуждалось восстановление новых регионов). В этот же день в гости к Путину из Дербента приехала 8-летняя Раисат Акипова. В ее присутствии президент заручился гарантией главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что Дагестан получит дополнительно пять млрд рублей. И вместе с Раисат Путин позвонил Мишустину, чтобы проверить, находится ли он на рабочем месте. — Михаил Юрьевич, встреча Путина и Мишустина не была анонсирована, при том, что публично президент и премьер нечасто общаются тет-а-тет. На ваш взгляд, почему она состоялась именно в этот и без того насыщенный день? — Я думаю, для этого есть несколько причин. Первая связана с тем, что после внутреннего предательства и попытки вооруженного мятежа президент демонстрирует устойчивость власти. Дело в том, что неустойчивость власти чрезвычайно опасна, учитывая масштабы и огромную численность населения страны. Мы не знаем до конца, какова устойчивость бюджета. Есть разные оценки состояния федерального и региональных бюджетов. А вторая причина — это то, что нам не показали СМИ. Вероятно, настала пора каких-то внутренних договоренностей и решений. Эта встреча может быть предпосылкой кадровых решений, которые будет принимать президент. И для этого нужна встреча, чтобы заручиться поддержкой и пониманием этой процедуры со стороны премьер-министра. — Вы упомянули о попытке мятежа. С тех событий прошло полторы недели. И кадровые перестановки, конечно, ждали все это время. Но в большей степени — в силовом блоке, который подчиняется напрямую президенту. Речь об этом, или возможны и другие перестановки? — И то, и то. Силовой блок действительно находится в непосредственном подчинении президента. Но все равно Путину важно понимание этих процессов Мишустиным как председателем правительства, главой исполнительной власти. — Допускаете ли вы, что обсуждается вопрос создания министерства или иного ведомства по новым регионам? Ведь они до сих пор не прикреплены ни к одному из федеральных округов. — Да, возможно, движение идет в этом направлении. Это может произойти. Круг проблем, которые нужно решат, здесь действительно большой. — Насколько важна встреча Путина с Мишустиным с электоральной точки зрения? Люди наверняка следят за курсом валют, который сейчас не в пользу рубля. Кто-то из-за этого уже отказался от отдыха за границей, кто-то опасается инфляции. — Не думаю, что в электоральном смысле она имеет значение. Что касается отдыха, Путин в Дербенте показал, что нацеливает правительство на развитие внутреннего туризма. И здравая часть населения понимает, что не нужно ехать в недружественные страны на отдых, лучше отдыхать в России или в дружественных нам странах, в том же ближнем зарубежье. А что касается курса… «Глубинный народ», говоря словами [экс-первого замглавы администрации президента РФ Владислава] Суркова, совершенно не ориентирован на валюту. Это скорее встряски внутри Садового кольца. Население видит, что за последний год все подорожало. Но в целом ситуация спокойная, и эти валютные дела мало кого интересуют. — Путина сейчас интересуют параметры бюджета и возможности до конца года (об этом, кстати, он в тот же день говорил и с замруководителя Налоговой службы — выпускницей «Школы губернаторов»). Означает ли это, что при позитивных показателях первой половины года есть все-таки риски проседания в третьем-четвертом кварталах? — Да, риски есть. Риски связаны с увеличившимися расходами бюджета в этом году. Расходы большие на спецоперацию, на социальную поддержку участников СВО и их семей, на поддержку населения в целом и бизнеса. Поэтому, конечно, это все требует постоянного внимания президента и управления этими процессами в круглосуточном режиме.