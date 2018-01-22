16:35 22 января 2018 0

Алексею Боброву — 50 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В понедельник, 22 января, юбилей отмечает хорошо известный в энергетической сфере России человек, член президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Алексей Бобров. Весь день бизнесмен традиционно проводит в привычной работе, попутно принимая поздравления и пожелания от коллег, партнеров и руководителей регионов Урала.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев с удовольствием поздравил Алексея Боброва с 50-летием. Глава региона пожелал юбиляру «успехов и достижений на благо России, энергии и сил для реализации всего задуманного».

Коллега Якушева, губернатор Курганской области Алексей Кокорин присоединился к поздравлению с самыми добрыми пожеланиями: «Уважаемый Алексей Олегович! От имени правительства Курганской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Выражаю признательность за многолетний труд и Ваши качества, которые помогают грамотно выстраивать деловые отношения во благо энергетического сектора экономики Курганской области. Желаю Вам здоровья, творческих идей, семейного счастья и новых достижений. Пусть все Ваши цели будут достигнуты».

«Искренне рад поздравить Вас с Днем Рождения! От всей души желаю Вам дальнейших успехов в укреплении экономического потенциала России и ее регионов. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!» — пожелал Боброву губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Не могла остаться в стороне от поздравлений и Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. «Уважаемый Алексей Олегович! Поздравляю вас с Днем Рождения! Ваша ответственная деятельность в сочетании с профессиональной компетентностью снискали заслуженное уважение. Пусть эти деловые качества, доверие и поддержка коллег, верность друзей станут надежной основой новых достижений. Мира и добра Вам и Вашим близким!» — пожелала глава региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сегодня находящийся в отъезде, тем не менее отправил Алексею Боброву поздравительный адрес. «Уважаемый Алексей Олегович! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии и новых успехов в бизнесе. Благодарю за ведение благотворительной деятельности на территории Свердловской области, реализацию социально значимых проектов, деятельное участие в работе областного союза промышленников и предпринимателей. Всего самого доброго Вам и Вашим близким!» — говорится в документе.

К многочисленным поздравлениям представителей власти присоединились и партнеры Алексея Боброва. «Я с удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям и искренне желаю Алексею Олеговичу крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — поздравил коллегу генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль.

«URA.RU» присоединяется ко всем поздравлениям! Мы желаем Алексею Олеговичу здоровья и реализации самых амбициозных планов в любой из сфер приложения сил.