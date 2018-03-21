06:15 21 марта 2018 0

Чтобы накопить на квартиру, уральцам придется 2-3 года откладывать всю зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинск, Екатеринбург и Пермь попали список российских городов-миллионников с самым доступным по стоимости жильем. Средний период, который потребуется для накопления на собственную квартиру в новостройке, составит от двух до трех лет. Но это при условии, что семья все это время будет откладывать все заработанные деньги.

Расчеты производили специалисты профильного интернет-ресурса ЦИАН. Цель — выяснить, сколько семейная пара из двух человек будет копить на квартиру в новостройке площадью 49 «квадратов», если будет полностью откладывать всю среднюю по городу зарплату.

Первую строчку занял Челябинск. Чтобы купить там квартиру в новом доме, им потребуется около 2,1 года. В Перми или Екатеринбурге индекс доступности жилья составил 2,7 года.

Также в рейтинг попали такие города как Красноярск с результатом 2,2 года, Омск (2,3 года), Воронеж и Самара (2,4), Новосибирск и Волгоград (2,6), а также Ростов-на-Дону (2,8). Жителям Уфы придется забыть о каких-либо покупках на 3 года, Нижнего Новгорода — на 3,1, Казани — на 3,5, а Санкт-Петербурга — на 3,7. На квартиру в Москве придется копить четыре года.