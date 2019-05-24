Бастрыкин посвятил новый стих Навальному

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 14:25
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Последний стих на странице, которую связывают с Бастрыкиным, появился 13 маяФото: официальный сайт президента РФ

В аккаунте «Станислав Струневский 2» на портале «Стихи.ру», который связывают с главой СК России Александром Бастрыкиным, появились новые стихи о блогере Алексее Навальном. Всего за 2019 год на странице опубликовано 15 произведений, большая часть которых посвящена критике активиста.

Последнее обновление произведено 13 мая. В этот день добавлены три стиха о Навальном и один — о ближайшем соратнике блогера, экс-депутате думы Екатеринбурга Леониде Волкове. «Деньгу ведь отработать надо / Деньгу, что Леха получил / А то глядишь — писец, засада / Ори, пока есть шанс — „роспил“!» — пишет Струневский в стихотворении «Навальный по России скачет!»

Ранее сообщалось, что Бастрыкин пишет стихи под псевдонимом — как польский поэт Струневский, которого в реальности не существует. Понять, что Бастрыкин и Струневский — один и тот же человек, можно по постам в официальном аккаунте Бастрыкина в соцсетях и на странице поэта на сайте «Стихи.ру», строчки из которых повторяются.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...