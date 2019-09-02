Губернатор Решетников рассказал о судьбе пермской оперы после ухода Курентзиса

Губернатор Решетников провел прямой эфир в Instagram Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что в Пермском театре оперы и балета после ухода Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя настал непростой период. Об этом глава Прикамья рассказал во время прямого эфира в Instagram, отвечая на вопрос «Что будет с театром после ухода Курентзиса?»

«Понятно, этап после ухода такой величины, очевидно, непростой. Такие величины в истории театра были, на смену им приходили другие величины. Наш театр с такой историей, для края он крайне важен», — сказал Решетников. Он также сообщил, что будет строиться новая сцена театра, выделены средства на постановки и идут переговоры с дирижерами.

При этом Решетников ничего не сказал о судьбе Дягилевского фестиваля и о том, на какой стадии находятся переговоры с Курентзисом по поводу его руководства фестивалем. В пресс-службе театра сообщили «URA.RU», что после недельной паузы, которую взял маэстро на принятие решения, ответа не последовало. Сам театр дополнительно к Курентзису за ответом не обращался. В пресс-службе творческого коллектива MusicAeterna сообщили агентству, что новостей по поводу переговоров у них также нет.

«URA.RU» рассказывало, что Курентзис официально покинул пост худрука пермского оперного театра 20 августа. Через два дня Пермский оперный направил коллективу Курентзиса письмо с угрозами по поводу использования наименования «Дягилевского фестиваля». После этого представители MusicAeterna предложили «закончить игры с массмедиа, подталкивающие к отказу от проведения фестиваля в Перми, и сесть за стол переговоров».