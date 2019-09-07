Имя героя-пилота «Уральских авиалиний» появилось на доске почета в городе его детства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с командиром воздушного судна
Родители Дамира Юсупова до сих пор живут в СызраниФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Сызрани Самарской области на доске почета появились имя и фотография пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, посадившего самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле. Об этом сообщили в городской администрации.

Семья Дамира Юсупова переехала в Сызрань в 1990-х годах. Родители пилота живут там до сих пор. «Глава города вручил свидетельство родителям Дамира Касимовича — Касиму и Минзиле Юсуповым, которые живут в нашем городе», — отмечается в сообщении местной администрации.

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов был представлен к званию Героя России после того, как успешно посадил самолет в кукурузном поле вблизи подмосковного Жуковского. На борту находилось 226 пассажиров и члены экипажа, все они выжили. Сам командир воздушного судна признался, что героем себя не считает, напоминает Vse42.ru.

Ранее члены Общественной палаты РФ предложили экранизировать подвиг пилотов «Уральских авиалиний», пишет РАПСИ.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...