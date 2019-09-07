Имя героя-пилота «Уральских авиалиний» появилось на доске почета в городе его детства

В Сызрани Самарской области на доске почета появились имя и фотография пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, посадившего самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле. Об этом сообщили в городской администрации.
Семья Дамира Юсупова переехала в Сызрань в 1990-х годах. Родители пилота живут там до сих пор. «Глава города вручил свидетельство родителям Дамира Касимовича — Касиму и Минзиле Юсуповым, которые живут в нашем городе», — отмечается в сообщении местной администрации.
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов был представлен к званию Героя России после того, как успешно посадил самолет в кукурузном поле вблизи подмосковного Жуковского. На борту находилось 226 пассажиров и члены экипажа, все они выжили. Сам командир воздушного судна признался, что героем себя не считает, напоминает Vse42.ru.
Ранее члены Общественной палаты РФ предложили экранизировать подвиг пилотов «Уральских авиалиний», пишет