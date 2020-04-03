РЕН-ТВ: долларовый миллионер и экс-сенатор с Урала Малкин госпитализирован в Коммунарку

Виталий Малкин доставлен в московскую больницу в Коммунарке Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший член Совета Федерации (2004-2013), уроженец Свердловской области, долларовый миллионер [по версии Forbes] Виталий Малкин госпитализирован в больницу в Коммунарке, куда свозят людей с подозрением на коронавирус.

«В настоящее время политику проводят все необходимые анализы. Комментариев от представителей Малкина по поводу госпитализации пока не поступало», — сообщает телеканал РЕН ТВ. Официальных подтверждений этому пока нет, причина возможной госпитализации пока не известна.

Виталий Малкин родился в Первоуральске в 1952 году. По данным из открытых источников, в свое время был членом Совета Федерации, президентом ОАО «Банк „Российский кредит“», основной владелец ОАО «Импексбанк». В 2019 году Forbes оценивал состояние Малкина в 650 млн долларов.