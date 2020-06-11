Ветераны ЯНАО просят наказать Навального, оскорбившего фронтовика

Алексей Навальный назвал ветерана ВОВ «предателем» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямальские ветераны боевых действий требуют наказать блогера Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. Ранее он назвал фронтовика Игоря Артеменко «предателем» и «продажным холуем».

«Ветераны боевых действий ЯНАО призывают наказать Навального, который разместил в Twitter видеоролик с участием ветерана Великой Отечественной войны, а в своем комментарии к ролику он его оскорбил и назвал предателем», — говорится в сообщениях, которые были размещены в группах «ВКонтакте» «Мы ♥ САЛЕХАРД» и «Ноябряне (Подслушано Ноябрьск)». В послании отмечается, что подобные действия не должны остаться без внимания.

По мнению ямальских ветеранов, называть предателем фронтовика, который защищал жизни, рискуя своей — кощунство. Они уверены, что за этот поступок Навальный должен понести наказание.

Ранее Навальный разместил в социальных сетях пост с видео, в котором резко раскритиковал россиян, высказавшихся в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ. Он назвал участников ролика «командой продажных холуев» и «предателями». Среди критикуемых был ветеран Великой Отечественной войны Игорь Артеменко. Фронтовику стало плохо после того, как он узнал об оскорблении. Родственники ветерана также хотят привлечь Навального к ответственности.

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