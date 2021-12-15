Похищенную в Калмыкии девушку нашли в челябинском городе

15 декабря 2021 в 16:45 Размер текста - 17 +

Силовикам девушка объяснила, что покинула родительский дом по собственному желанию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) нашли девушку, которую похитили из родительского дома в Калмыкии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в похищении подозревают знакомых матери девушки. «Местонахождение девушки установлено, она находится в городе Южноуральск Челябинской области. С ее слов никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Калмыкии. В ведомстве добавили, что 11 декабря в дом к жительнице села Приютное пришли ее знакомые из Новосибирской области, которые вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. После этого они вместе уехали в неизвестном направлении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Южноуральске (Челябинская область) нашли девушку, которую похитили из родительского дома в Калмыкии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в похищении подозревают знакомых матери девушки. «Местонахождение девушки установлено, она находится в городе Южноуральск Челябинской области. С ее слов никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Калмыкии. В ведомстве добавили, что 11 декабря в дом к жительнице села Приютное пришли ее знакомые из Новосибирской области, которые вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. После этого они вместе уехали в неизвестном направлении.