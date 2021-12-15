Похищенную в Калмыкии девушку нашли в челябинском городе

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Митинг сторонников Навального. Сургут, камеры наблюдения, полиция
Силовикам девушка объяснила, что покинула родительский дом по собственному желанию Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) нашли девушку, которую похитили из родительского дома в Калмыкии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в похищении подозревают знакомых матери девушки.

«Местонахождение девушки установлено, она находится в городе Южноуральск Челябинской области. С ее слов никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Калмыкии.

В ведомстве добавили, что 11 декабря в дом к жительнице села Приютное пришли ее знакомые из Новосибирской области, которые вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. После этого они вместе уехали в неизвестном направлении.

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В Южноуральске (Челябинская область) нашли девушку, которую похитили из родительского дома в Калмыкии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в похищении подозревают знакомых матери девушки. «Местонахождение девушки установлено, она находится в городе Южноуральск Челябинской области. С ее слов никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Калмыкии. В ведомстве добавили, что 11 декабря в дом к жительнице села Приютное пришли ее знакомые из Новосибирской области, которые вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. После этого они вместе уехали в неизвестном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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