Похищенную в Калмыкии девушку нашли в челябинском городе

В Южноуральске (Челябинская область) нашли девушку, которую похитили из родительского дома в Калмыкии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в похищении подозревают знакомых матери девушки.
«Местонахождение девушки установлено, она находится в городе Южноуральск Челябинской области. С ее слов никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Калмыкии.
В ведомстве добавили, что 11 декабря в дом к жительнице села Приютное пришли ее знакомые из Новосибирской области, которые вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. После этого они вместе уехали в неизвестном направлении.
В Южноуральске (Челябинская область) нашли девушку, которую похитили из родительского дома в Калмыкии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в похищении подозревают знакомых матери девушки. «Местонахождение девушки установлено, она находится в городе Южноуральск Челябинской области. С ее слов никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР Калмыкии. В ведомстве добавили, что 11 декабря в дом к жительнице села Приютное пришли ее знакомые из Новосибирской области, которые вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. После этого они вместе уехали в неизвестном направлении.