Под Екатеринбургом испытали новый российский самолет

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МАКС-2021, второй день. Москва, кукурузник, авиация, самолет, байкал, авиасалон, ЛМС-901
ЛМС-901 «Байкал» предназначен для региональных авиакомпаний Фото:

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет с аэропорта в Арамили (Свердловская область). Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Новый самолет призван заменить Ан-2 на местных воздушных линиях.

«В „Байкале“ учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — цитирует Дениса Мантурова «Российская газета».

Самолет поднялся в воздух с аэродрома Арамили под Екатеринбургом. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев сообщил, что полетное задание было выполнено полностью, все системы работали в штатном режиме.

Ключевые параметры ЛМС-901 «Байкал» соответствуют требованиям региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета — 1500 км, крейсерская скорость — 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров. Новый самолет призван заменить в эксплуатации Ан-2.

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Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет с аэропорта в Арамили (Свердловская область). Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Новый самолет призван заменить Ан-2 на местных воздушных линиях. «В „Байкале“ учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — цитирует Дениса Мантурова «Российская газета». Самолет поднялся в воздух с аэродрома Арамили под Екатеринбургом. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев сообщил, что полетное задание было выполнено полностью, все системы работали в штатном режиме. Ключевые параметры ЛМС-901 «Байкал» соответствуют требованиям региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета — 1500 км, крейсерская скорость — 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров. Новый самолет призван заменить в эксплуатации Ан-2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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