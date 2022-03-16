Utair отменила обязательное ношение масок на рейсах

17 марта 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Utair отменила обязательное ношение масок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair отменила обязательное ношение масок на авиарейсах. С 17 марта пассажиры смогут летать без них. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию», — сказали в пресс-службе со ссылкой на слова главы Utair Олега Семенова. При этом экипаж может попросить пассажиров надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами заболевания. Также в аэропортах прилета и вылета масочный режим по-прежнему может действовать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания Utair отменила обязательное ношение масок на авиарейсах. С 17 марта пассажиры смогут летать без них. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию», — сказали в пресс-службе со ссылкой на слова главы Utair Олега Семенова. При этом экипаж может попросить пассажиров надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами заболевания. Также в аэропортах прилета и вылета масочный режим по-прежнему может действовать.