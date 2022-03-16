16 марта 2022
15 марта 2022

Utair отменила обязательное ношение масок на рейсах

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, пассажиры, крыло самолета
Utair отменила обязательное ношение масок Фото:

Авиакомпания Utair отменила обязательное ношение масок на авиарейсах. С 17 марта пассажиры смогут летать без них. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию», — сказали в пресс-службе со ссылкой на слова главы Utair Олега Семенова.

При этом экипаж может попросить пассажиров надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами заболевания. Также в аэропортах прилета и вылета масочный режим по-прежнему может действовать.

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Авиакомпания Utair отменила обязательное ношение масок на авиарейсах. С 17 марта пассажиры смогут летать без них. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки мы переходим к финальному этапу снятия антиковидных ограничений и с сегодняшнего дня отменяем масочный режим на рейсах авиакомпании. Для собственного комфорта и безопасности пассажиры всегда могут использовать маску по желанию», — сказали в пресс-службе со ссылкой на слова главы Utair Олега Семенова. При этом экипаж может попросить пассажиров надеть маски, если на борту летит человек с повышенной температурой и симптомами заболевания. Также в аэропортах прилета и вылета масочный режим по-прежнему может действовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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