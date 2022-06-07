Житель Свердловской области закупал партии наркотиков в интернет-магазине и распространял их в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Обвиняемый расфасовал наркотики на более мелкие партии, которые разместил впоследствии в тайники на территории Кыштыма Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что организатор интернет-магазина наркотиков снабдил свердловчанина почти 250 граммами запрещенных веществ.
Свердловчанина будут судить, однако создателя сети распространения наркотиков найти не могут. Его интернет-площадка работает с декабря 2021 года. На ней злоумышленники покупали крупные партии наркотиков, спрятанные в тайники на территории региона.
Житель Свердловской области закупал партии наркотиков в интернет-магазине и распространял их в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый расфасовал наркотики на более мелкие партии, которые разместил впоследствии в тайники на территории Кыштыма Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что организатор интернет-магазина наркотиков снабдил свердловчанина почти 250 граммами запрещенных веществ. Свердловчанина будут судить, однако создателя сети распространения наркотиков найти не могут. Его интернет-площадка работает с декабря 2021 года. На ней злоумышленники покупали крупные партии наркотиков, спрятанные в тайники на территории региона.