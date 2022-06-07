Свердловчанин снабжал наркотиками челябинцев. Силовики не могут найти его поставщика

07 июня 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Полиция поймала свердловчанина, но не смогла найти его нанимателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Свердловской области закупал партии наркотиков в интернет-магазине и распространял их в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый расфасовал наркотики на более мелкие партии, которые разместил впоследствии в тайники на территории Кыштыма Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что организатор интернет-магазина наркотиков снабдил свердловчанина почти 250 граммами запрещенных веществ. Свердловчанина будут судить, однако создателя сети распространения наркотиков найти не могут. Его интернет-площадка работает с декабря 2021 года. На ней злоумышленники покупали крупные партии наркотиков, спрятанные в тайники на территории региона. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Свердловской области закупал партии наркотиков в интернет-магазине и распространял их в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый расфасовал наркотики на более мелкие партии, которые разместил впоследствии в тайники на территории Кыштыма Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что организатор интернет-магазина наркотиков снабдил свердловчанина почти 250 граммами запрещенных веществ. Свердловчанина будут судить, однако создателя сети распространения наркотиков найти не могут. Его интернет-площадка работает с декабря 2021 года. На ней злоумышленники покупали крупные партии наркотиков, спрятанные в тайники на территории региона.