Свердловчанин снабжал наркотиками челябинцев. Силовики не могут найти его поставщика

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Дети из ДНР. Курган , отряд полиции, полиция, летняя форма
Полиция поймала свердловчанина, но не смогла найти его нанимателя Фото:

Житель Свердловской области закупал партии наркотиков в интернет-магазине и распространял их в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемый расфасовал наркотики на более мелкие партии, которые разместил впоследствии в тайники на территории Кыштыма Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что организатор интернет-магазина наркотиков снабдил свердловчанина почти 250 граммами запрещенных веществ.

Свердловчанина будут судить, однако создателя сети распространения наркотиков найти не могут. Его интернет-площадка работает с декабря 2021 года. На ней злоумышленники покупали крупные партии наркотиков, спрятанные в тайники на территории региона.

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Житель Свердловской области закупал партии наркотиков в интернет-магазине и распространял их в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемый расфасовал наркотики на более мелкие партии, которые разместил впоследствии в тайники на территории Кыштыма Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что организатор интернет-магазина наркотиков снабдил свердловчанина почти 250 граммами запрещенных веществ. Свердловчанина будут судить, однако создателя сети распространения наркотиков найти не могут. Его интернет-площадка работает с декабря 2021 года. На ней злоумышленники покупали крупные партии наркотиков, спрятанные в тайники на территории региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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