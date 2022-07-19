В УрФО уничтожили 100 тонн санкционных продуктов

19 июля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Продукты, на ввоз которых наложены санкции, были уничтожены Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области На границе Казахстана и РФ за полгода уничтожили около 100 тонн продуктов, ввоз которых в страну запрещен после введения экономических санкций. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На объектах транспорта и торговли установлено 103,6 тонны [санкционных] товаров. По каждому факту выявления таких товаров инициировано их изъятие и уничтожение», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. К административной ответственности привлечено восемь компаний, которые участвовали в продаже санкционных продуктов. В их адрес уже направлялось 33 заявления, в которых содержалась информация о запрете реализации таких товаров. Ранее в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны Запада наложили ряд жестких санкций на Россию. Они затронули как политическую сферу, так и сферу продовольствия. Однако президент РФ Владимир Путин отметил, что страна не находится в изоляции и будет продолжать сотрудничать со своими партнерами. Спецоперация началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ отмечали, что соответствующее решение было принято, чтобы спасти население граничащих с Украиной стран. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На границе Казахстана и РФ за полгода уничтожили около 100 тонн продуктов, ввоз которых в страну запрещен после введения экономических санкций. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На объектах транспорта и торговли установлено 103,6 тонны [санкционных] товаров. По каждому факту выявления таких товаров инициировано их изъятие и уничтожение», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. К административной ответственности привлечено восемь компаний, которые участвовали в продаже санкционных продуктов. В их адрес уже направлялось 33 заявления, в которых содержалась информация о запрете реализации таких товаров. Ранее в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны Запада наложили ряд жестких санкций на Россию. Они затронули как политическую сферу, так и сферу продовольствия. Однако президент РФ Владимир Путин отметил, что страна не находится в изоляции и будет продолжать сотрудничать со своими партнерами. Спецоперация началась 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ отмечали, что соответствующее решение было принято, чтобы спасти население граничащих с Украиной стран.