Тюменский депутат Госдумы похвалил международный суд

05 августа 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Суд отказался считать действия России на Украине «агрессией» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что в Международном уголовном суде работают профессионалы. Об этом парламентарий 5 августа написал в своем telegram-канале «Международный уголовный суд отклонил признание российской СВО „агрессией против Украины“. Хорошо, что в международных структурах пока работают профессионалы, а не пропагандисты», — отметил Брыкин. Ранее стало известно, что судебный орган не может применить статью «агрессия» к спецоперации России на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что в Международном уголовном суде работают профессионалы. Об этом парламентарий 5 августа написал в своем telegram-канале «Международный уголовный суд отклонил признание российской СВО „агрессией против Украины“. Хорошо, что в международных структурах пока работают профессионалы, а не пропагандисты», — отметил Брыкин. Ранее стало известно, что судебный орган не может применить статью «агрессия» к спецоперации России на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.