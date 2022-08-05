Тюменский депутат Госдумы похвалил международный суд

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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что в Международном уголовном суде работают профессионалы. Об этом парламентарий 5 августа написал в своем telegram-канале

«Международный уголовный суд отклонил признание российской СВО „агрессией против Украины“. Хорошо, что в международных структурах пока работают профессионалы, а не пропагандисты», — отметил Брыкин.

Ранее стало известно, что судебный орган не может применить статью «агрессия» к спецоперации России на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что в Международном уголовном суде работают профессионалы. Об этом парламентарий 5 августа написал в своем telegram-канале «Международный уголовный суд отклонил признание российской СВО „агрессией против Украины“. Хорошо, что в международных структурах пока работают профессионалы, а не пропагандисты», — отметил Брыкин. Ранее стало известно, что судебный орган не может применить статью «агрессия» к спецоперации России на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что защита граждан Донбасса — это основная задача спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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