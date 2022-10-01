Екатеринбуржец арестован в Челябинске по делу о махинациях с автозапчастями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, судебное заседание, судебное дело
Жертвами обвиняемого стали более 50 человек Фото:

Житель Екатеринбурга арестован в Челябинске по делу о мошенничестве с автозапчастями. Ему удалось обмануть более 50 человек из 15 регионов России, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Неработающий житель Екатеринбурга 1990 года рождения с 2021 по 2022 годы размещал на интернет-площадках объявления о продаже автозапчастей по предоплате. Свои обязательства он выполнял только для тех, кто заказывал недорогие запчасти, эти клиенты оставляли положительные отзывы. Оплаченные дорогостоящие запчасти покупателю мужчина не отправлял, а деньги тратил по своему усмотрению», — рассказали в полиции.

Екатеринбуржцу предъявлено обвинение в мошенничестве по 52 эпизодам. Общий ущерб от его действий оценен в 700 тысяч рублей. Обвиняемый арестован, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Житель Екатеринбурга арестован в Челябинске по делу о мошенничестве с автозапчастями. Ему удалось обмануть более 50 человек из 15 регионов России, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Неработающий житель Екатеринбурга 1990 года рождения с 2021 по 2022 годы размещал на интернет-площадках объявления о продаже автозапчастей по предоплате. Свои обязательства он выполнял только для тех, кто заказывал недорогие запчасти, эти клиенты оставляли положительные отзывы. Оплаченные дорогостоящие запчасти покупателю мужчина не отправлял, а деньги тратил по своему усмотрению», — рассказали в полиции. Екатеринбуржцу предъявлено обвинение в мошенничестве по 52 эпизодам. Общий ущерб от его действий оценен в 700 тысяч рублей. Обвиняемый арестован, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...