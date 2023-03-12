RT: ВСУ по ошибке потеряли более сотни дронов-камикадзе Switchblade в Запорожье

Украинская армия лишилась партии американских дронов-камикадзе Switchblade 300 из-за того, что их отправили не на тот склад. В результате российская армия ударила по складу с этими боеприпасами в селе Малиновка Запорожской области, сообщает RT.
«Ударом по позициям ВСУ в районе Малиновки 10 марта был уничтожен склад с несколькими сотнями ракет. По данным RT, за неделю до нанесения удара на склады ВСУ в этом районе прибыла партия из 150 американских барражирующих боеприпасов Switchblade 300. Из-за ошибки в логистике два грузовика, перевозивших беспилотники, были перенаправлены на склады ВСУ в Малиновке», — передает RT. Стоимость одного экземпляра составляет шесть-семь тысяч долларов.
США отправляют ВСУ дроны Switchblade 300 вместе с другой военной помощью. Российская армия в ходе спецоперации на Украине наносит удары по складам с вооружением украинской армии. 10 марта военные РФ ударили по складу в Малиновке. Были уничтожены ракеты для реактивных систем залпового огня «Град», снаряды, противотанковые ракеты к комплексам «Фагот» и «Конкурс». В воскресенье ВС РФ ударили по складу с боеприпасами ВСУ в районе Запорожья.
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