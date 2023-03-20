Пожарные отчитались о том, что погибших на пожаре нет
Пожарные устанавливают обстоятельства и причины возгорания грузовика на трассе Пермь-Екатеринбург. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю погибших на пожаре нет.
«Пострадавших и погибших нет. Причина устанавливается», — сообщили в пресс-службе.
Видео с горящим лесовозом было опубликовано в одном из городских telegram-каналов. На кадрах видно, горящую кабину КАМАЗа, который стоит на трассе.
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