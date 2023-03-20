20 марта 2023

На трассе Пермь-Екатеринбург вспыхнул грузовик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
Пожарные отчитались о том, что погибших на пожаре нет Фото:

Пожарные устанавливают обстоятельства и причины возгорания грузовика на трассе Пермь-Екатеринбург. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю погибших на пожаре нет.

«Пострадавших и погибших нет. Причина устанавливается», — сообщили в пресс-службе.

Видео с горящим лесовозом было опубликовано в одном из городских telegram-каналов. На кадрах видно, горящую кабину КАМАЗа, который стоит на трассе.

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Пожарные устанавливают обстоятельства и причины возгорания грузовика на трассе Пермь-Екатеринбург. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю погибших на пожаре нет. «Пострадавших и погибших нет. Причина устанавливается», — сообщили в пресс-службе. Видео с горящим лесовозом было опубликовано в одном из городских telegram-каналов. На кадрах видно, горящую кабину КАМАЗа, который стоит на трассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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