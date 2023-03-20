На трассе Пермь-Екатеринбург вспыхнул грузовик. Видео

21 марта 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Пожарные отчитались о том, что погибших на пожаре нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пожарные устанавливают обстоятельства и причины возгорания грузовика на трассе Пермь-Екатеринбург. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю погибших на пожаре нет. «Пострадавших и погибших нет. Причина устанавливается», — сообщили в пресс-службе. Видео с горящим лесовозом было опубликовано в одном из городских telegram-каналов. На кадрах видно, горящую кабину КАМАЗа, который стоит на трассе.

Пожарные устанавливают обстоятельства и причины возгорания грузовика на трассе Пермь-Екатеринбург. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю погибших на пожаре нет. «Пострадавших и погибших нет. Причина устанавливается», — сообщили в пресс-службе. Видео с горящим лесовозом было опубликовано в одном из городских telegram-каналов. На кадрах видно, горящую кабину КАМАЗа, который стоит на трассе.