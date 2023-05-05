Задержаны пять участников «Артподготовки»*, готовивших провокацию на 9 мая

06 мая 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Террористическое движение, запрещенное в России, готовило акцию на День Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация «Артподготовка»* (признано в РФ террористическим движением) готовила на День Победы фейковую акцию «Небесный полк», в рамках которой в небо ряда городов России планировалось запустить воздушные шары с фольгой, осложняющие работу систем противовоздушной обороны (ПВО). В регионах прошли обыски, пять организаторов задержаны. «В преддверии празднования Дня Победы участники „Артподготовки“* придумали провокационную акцию „Небесный полк“, суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в ряде городов России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО. В ряде регионов России состоялись обыски по месту жительства активистов организации. Задержано пять ее участников из числа организаторов акции, у них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Источник уточнил, что обыски прошли в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях. По словам источника агентства, организаторы акции отправили в образовательные учреждения Москвы письма от имени правительства Москвы и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк». В письме, которое было отправлено с подставного электронного адреса, звучало требование привлечь к акции школьников, студентов и родственников к этому мероприятию. Кроме того, источник в силовых структурах добавил, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности»). * Террористическое движение, запрещенное в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организация «Артподготовка»* (признано в РФ террористическим движением) готовила на День Победы фейковую акцию «Небесный полк», в рамках которой в небо ряда городов России планировалось запустить воздушные шары с фольгой, осложняющие работу систем противовоздушной обороны (ПВО). В регионах прошли обыски, пять организаторов задержаны. «В преддверии празднования Дня Победы участники „Артподготовки“* придумали провокационную акцию „Небесный полк“, суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в ряде городов России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО. В ряде регионов России состоялись обыски по месту жительства активистов организации. Задержано пять ее участников из числа организаторов акции, у них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Источник уточнил, что обыски прошли в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях. По словам источника агентства, организаторы акции отправили в образовательные учреждения Москвы письма от имени правительства Москвы и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк». В письме, которое было отправлено с подставного электронного адреса, звучало требование привлечь к акции школьников, студентов и родственников к этому мероприятию. Кроме того, источник в силовых структурах добавил, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности»). * Террористическое движение, запрещенное в России.