В аэропорту ЯНАО задержали вахтовиков-скандалистов из Челябинска и Башкирии

19 июля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

В аэропорту Нового Уренгоя полицейские задержали вахтовиков из Челябинска и Башкирии Фото: Илья Московец © URA.RU В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) четверо пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили скандал. Полицейские линейного отдела задержали троих жителей Башкирии и одного жителя Челябинской области, сообщает пресс-служба Управления полиции на транспорте по УрФО. «Сообщение о нетрезвых гражданах поступило в Линейный пункт полиции от представителя компании-перевозчика. Прибыв к стойке регистрации, стражи порядка задержали троих уроженцев Республики Башкортостан, мужчин 1971, 1978 и 1981 годов рождения и 48-летнего жителя Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе «Управление на транспорте МВД России по УрФО» в социальной сети «ВКонтакте». Полицейские привлекли вахтовиков-скандалистов к административной ответственности. Им выписаны штрафы.

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) четверо пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили скандал. Полицейские линейного отдела задержали троих жителей Башкирии и одного жителя Челябинской области, сообщает пресс-служба Управления полиции на транспорте по УрФО. «Сообщение о нетрезвых гражданах поступило в Линейный пункт полиции от представителя компании-перевозчика. Прибыв к стойке регистрации, стражи порядка задержали троих уроженцев Республики Башкортостан, мужчин 1971, 1978 и 1981 годов рождения и 48-летнего жителя Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе «Управление на транспорте МВД России по УрФО» в социальной сети «ВКонтакте». Полицейские привлекли вахтовиков-скандалистов к административной ответственности. Им выписаны штрафы.