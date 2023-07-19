В аэропорту ЯНАО задержали вахтовиков-скандалистов из Челябинска и Башкирии

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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
В аэропорту Нового Уренгоя полицейские задержали вахтовиков из Челябинска и Башкирии Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) четверо пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили скандал. Полицейские линейного отдела задержали троих жителей Башкирии и одного жителя Челябинской области, сообщает пресс-служба Управления полиции на транспорте по УрФО.

«Сообщение о нетрезвых гражданах поступило в Линейный пункт полиции от представителя компании-перевозчика. Прибыв к стойке регистрации, стражи порядка задержали троих уроженцев Республики Башкортостан, мужчин 1971, 1978 и 1981 годов рождения и 48-летнего жителя Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе «Управление на транспорте МВД России по УрФО» в социальной сети «ВКонтакте».

Полицейские привлекли вахтовиков-скандалистов к административной ответственности. Им выписаны штрафы.

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) четверо пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили скандал. Полицейские линейного отдела задержали троих жителей Башкирии и одного жителя Челябинской области, сообщает пресс-служба Управления полиции на транспорте по УрФО. «Сообщение о нетрезвых гражданах поступило в Линейный пункт полиции от представителя компании-перевозчика. Прибыв к стойке регистрации, стражи порядка задержали троих уроженцев Республики Башкортостан, мужчин 1971, 1978 и 1981 годов рождения и 48-летнего жителя Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе «Управление на транспорте МВД России по УрФО» в социальной сети «ВКонтакте». Полицейские привлекли вахтовиков-скандалистов к административной ответственности. Им выписаны штрафы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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