Пушилин озвучил первые планы на СВО в 2024 году

Пушилин: для прекращения атак по населенным пунктам необходимо отодвигать ВСУ
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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День второй. Пермь, пушилин денис
Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нужно отодвинуть от населенных пунктов ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российским силам необходимо отодвинуть ВСУ на должное расстояние для прекращения ударов по Донбассу. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, расстояние будет зависеть от количества западного вооружения, поставляемого украинской армии.

«Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно», — заявил Пушилин в беседе с РИА Новости. По словам Пушилина, ВС РФ нужно освободить территорию ДНР и отодвинуть ВСУ от других населенных пунктов, учитывая то вооружение, которое Украина получает от Запада.

Ранее Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал освободить их, передает «Национальная служба новостей». По словам главы ДНР, РФ весь 2023 год противостояла Западу и продолжит двигаться вперед.

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Российским силам необходимо отодвинуть ВСУ на должное расстояние для прекращения ударов по Донбассу. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, расстояние будет зависеть от количества западного вооружения, поставляемого украинской армии. «Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно», — заявил Пушилин в беседе с РИА Новости. По словам Пушилина, ВС РФ нужно освободить территорию ДНР и отодвинуть ВСУ от других населенных пунктов, учитывая то вооружение, которое Украина получает от Запада. Ранее Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал освободить их, передает «Национальная служба новостей». По словам главы ДНР, РФ весь 2023 год противостояла Западу и продолжит двигаться вперед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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