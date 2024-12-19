Общественников и бизнес наградят за помощь новым регионам

Бизнесмены и общественники Дальнего Востока и Арктики поборются за премию «Звезда Дальнего Востока». Она выдается за поддержку и восстановление новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ — полномочного представителя президента по ДФО Юрия Трутнева.
«Этой премией награждаются активные энергичные люди, которые строят предприятия, создают рабочие места. Наша страна проводит специальную военную операцию. Общая задача всех россиян — победить. Премией мы благодарим тех, кто делает нашу страну сильнее», — сказал Трутнев.
По словам вице-премьера, премией отмечают неравнодушных россиян с активной позицией — общественников, волонтеров, студентов, бизнесменов, журналистов. Всех тех, кто вносит своей вклад в Победу в СВО и вклад в развитие Дальнего Востока.
Жюри общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» уже собиралось в Москве и обсудило номинантов. В 2024 году на премию подали документы больше 130 проектов — общественных и инвестиционных. Премию вручают с 2017 года, то есть в седьмой раз. Ее получают представители компаний, которые помогают в спецоперации, среди них есть и резиденты ТОР «Патриотическая».
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