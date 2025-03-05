В Петербурге основатель Hardcore отсудил полмиллиона у блогера за youtube-ролики

Основатель лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов подал иск к блогеру Виталию Куриленку о защите чести. Суд признал видеоролики, размещенные на youtube-канале «Движ Борца 4», содержащими недостоверные и порочащие истца сведения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«В обоснование исковых требований истец указал, что на протяжении осени 2023 года на мировом видеохостинге YouTube на канале „Движ Борца 4“ блогер Куриленок В.В. (ответчик) опубликовал видеоролики с изображением истца. Указанные изображения истца распространяются ответчиком и используются в виде заставки видеороликам», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. В видеоматериалах содержались заведомо ложные сведения, негативно характеризующие личность и профессиональную деятельность Сульянова в качестве руководителя спортивной организации «Hardcore», отметили в суде.
Истец представил заключение специалиста, в котором были выделены негативные компоненты, касающиеся непосредственно Сульянова и возглавляемой им организации. Суд признал это заключение объективным и убедительным. Так, суд установил, что распространенные Куриленком сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца и не могут быть отнесены к оценочным суждениям или субъективному мнению автора.
Выборгский суд обязал ответчика Виталия Куриленка в течение 15 дней с момента вступления в силу судебного решения удалить спорные видеоролики с канала «Движ Борца 4» на YouTube и запретил их дальнейшее использование без согласия Анатолия Сульянова. Кроме того, суд удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда в полном объеме, взыскав с Куриленка в пользу Сульянова 500 000 рублей. Также судом были взысканы судебные расходы на оплату заключения специалиста в размере 30 000 рублей, нотариальные расходы в сумме 28 350 рублей и государственная пошлина в размере 1 200 рублей.
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