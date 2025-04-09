На дороги Петербурга выйдет новый электробус отечественного производства

В Санкт-Петербурге вводится в эксплуатацию первый полностью локализованный электробус МАЗ 303Е23. Этот проект стал результатом сотрудничества Минского автомобильного завода и российской группы компаний «Итэлма». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.
«Новая версия электробуса большого класса МАЗ 303Е23 была разработана специально под требования Санкт?Петербурга. Электробус на 100% собран из белорусских и российских комплектующих и является первым полностью локализованным электробусом в рамках Союзного государства», — пишет пресс-служба Комитета на официальном сайте.
Электробус МАЗ 303Е23 отличается не только экологичностью, но и высоким уровнем локализации производства. Все компоненты, включая каркас, интерьер, экстерьер и даже шины, произведены на территории Беларуси, а силовая установка разработана и изготовлена в России. Благодаря использованию современных NMC-аккумуляторов с емкостью 440 кВт/ч, электробус способен преодолевать до 250 километров без подзарядки, что сравнимо с пробегом дизельных аналогов.
МАЗ 303Е23 оснащен передовыми технологиями, включая телематические системы российского производства, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров. Системы оплаты проезда, подсчета пассажиров и видеонаблюдения интегрированы прямо в конструкцию электробуса, что упрощает их эксплуатацию и обслуживание. Кроме того, особое внимание уделено доступности транспорта для всех категорий граждан. Низкопольная конструкция и система «книлинга» облегчают посадку и высадку, а специальные места для инвалидных колясок делают электробус доступным для людей с ограниченными возможностями.
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