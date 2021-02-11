Как звучат музеи Парижа и где самые ужасные картины

Центр Помпиду выпустил аудио-гид к выставке Василия Кандинского Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В пятницу наконец-то расслабимся и будем наслаждаться теплой зимней погодой и отличными онлайн-событиями, собранными в нашей новой Афише: большой проект по знакомству с искусством, новый подкаст о чувстве прекрасного, книжный фестиваль из северной столицы и много хорошей музыки — как онлайн, так и оффлайн. Выбираем и готовимся к насыщенным выходным!

Что сделать утром

Утро начнем с прекрасного. Центр Помпиду вместе с проектом Google Arts & Culture записал аудиосопровождение к картинам Василия Кандинского. Послушать, как звучат цвета на полотнах абстракциониста, можно в рамках онлайн-выставки «Sounds Like Kandinsky».

Что сделать днем

Днем поговорим про ужасные произведения искусства и хороший вкус. Как развить в себе чувство прекрасного? Зачем нам вообще нужен «хороший вкус» и кто решает, какое искусство хорошее? Нужно ли расстраиваться, если дети слушают и носят то, что нам не нравится? Узнаем ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске подкаста «Так вышло».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6520140/track/77606082' target="_blank">Как воспитать вкус? Обсуждаем ужасные произведения искусства</a> на Яндекс.Музыке

Днем также можно посетить большой интеллектуальный праздник для любителей книг и чтения, который пройдет онлайн. Три дня события будут тематически разделены: 12 февраля с 12:00 ожидается день философской литературы, 13 февраля — литературы об окружающем мире, 14 февраля — день литературы о любви. В программе праздника вас ждут литературные дискуссии, полезные мастер-классы от ведущих специалистов книжной индустрии и встречи с любимыми писателями.

Что сделать вечером

Вечером советуем вам посмотреть (если вы этого еще не сделали) клип группы Би-2 «Бог проклятых», который на днях получил четыре награды на лос-анджелесском фестивале Festigious! Клип стал лучшей картиной фестиваля, а также получил награды за лучшую режиссуру короткометражных фильмов и лучшие спецэффекты — ну и стал лучшим музыкальным клипом фестиваля!

В ночь с 12 на 13 февраля проект американской певицы Кэти Крутчфилд Waxahatchee проведет лайв-стрим на платформе Bandsintown Live, после чего ответит на вопросы поклонников. Начало в 05:00.

Бонус оффлайн: В Екатеринбурге с 12 по 14 февраля 2021 года состоится фестиваль молодых музыкантов New/Open Showcase. Его победителями станут 12 коллективов, которые разделят призовой фонд в 4 млн руб. и заключат контракт с музыкальным лейблом. Экспертами фестиваля станут ведущие представители музыкальной индустрии, в число которых войдут организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры, стриминговые сервисы. На фестивале также выступят известные музыкальные коллективы, будет зона маркета и мастер-классов.