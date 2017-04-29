Пушков прокомментировал вступление Черногории в НАТО

08:58 29 апреля 2017 0

Дипломат уверен - на простых жителях Черногории вступление в НАТО скажется отрицательно Фото: duma.gov.ru

Российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что вступление Черногории в НАТО имеет нулевое военное значение, при этом решение властей отрицательно скажется на простых жителях страны.

«Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы, — считает Пушков, свое мнение он высказал в микроблоге Twitter — Военное значение — ноль. Для народа — минус 2%. ВВП».

Ранее о произошедшем высказался первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, пишет «Русская планета». Он подчеркнул, что отношения России и Черногории могут измениться не в лучшую сторону. По словам Клинцевича, Москва к желанию Черногории стать членом Альянса относится негативно, поскольку это затрагивает интересы РФ. Сенатор, уверен, что народ Черногории ничего не выиграет от того, что будет втянут в глобальное противостояние.

В пятницу стало известно, что Черногория вступила в НАТО. Референдума по данному вопросу не было, решение приняли парламентарии на голосовании.