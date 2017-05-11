16:34 11 мая 2017 0

Скандал между регионами Тюменской области разгорелся из-за контрафактных конфет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еще один скандал с привлечением федеральных структур начинается на юге Тюменской области: югорские представительства предпринимательских союзов «Опора России» и «Деловая Россия» обратились в прокуратуру с просьбой вмешаться в конфликт, участником которого является кондитерская фабрика «Квартет» — краса и гордость тюменских властей (ее продукция часто рекламируется, как сувенирная для посетителей органов власти разного уровня).

Спор, на который обратили внимание «Опора России» и «Деловая Россия», идет между «Квартетом» и предпринимателем из Нижневартовска Евгением Якушенко. Последний брал на реализацию продукцию «Квартета», которая оказалась контрафактной («Красный Октябрь» и «РотФронт» доказали, что тюменцы незаконно производили «Птичье молоко» и другие известные марки конфет).

Якушенко продавал конфеты «Квартета», а, узнав о судебном решении в пользу «Красного Октября» и «РотФронта», реализацию приостановил. На его складах сейчас находится полторы тонны конфет. Бизнесмен называет их доказательством выпуска контрафакта, а «Квартет» — фактом умышленного хищения и требует от нижневартовца заплатить за конфеты.

Те самые конфеты, из-за которых разгорелся скандал ФОТО: предоставлена Евгением Якушенко

Арбитражный суд Тюменской области подтвердил справедливость требований «Квартета». Однако исполнить его решение Якушенко не может: против его компании возбуждено уголовное дело, правоустанавливающие документы и печать изъяты. При этом в регионе начала работать компания со схожим адресом и похожим на «Квартет» названием. Она выходит на переговоры с недавними клиентами Евгения Якушенко.

По мнению предпринимателя, происходящее — рейдерский захват. «Я с ними начал работать, потому что они поставщики правительства Тюменской области и участвуют в акции „Покупай тюменское“, — пояснил Евгений Якушенко. — И на этой репутации они смогли войти в доверие. Они поняли, что у меня есть весьма крупные клиенты. И захотели занять определенную долю рынка в северных городах. Производя все по дешевке в Тюмени, решили продавать втридорога на севере».

«Это уникальная и абсурдная ситуация. Мы такого еще не встречали, — подтвердил председатель Ханты-Мансийского отделения „Опоры России“ Владимир Зиновьев. — Есть решение арбитражного суда, и обязанность Якушенко погасить задолженность, но он не может этого сделать без изъятых документов и находясь под уголовным делом. Это судебный прецедент. При таких условиях, деятельность любого российского предпринимателя становится за гранью закона».

Предпринимательское сообщество стало на сторону бизнесмена. Общественники попросили прокуратуру вмешаться в дело. «В результате рассмотрения представленных предпринимателем документов складывается очевидная картина, что идет ничем не обоснованное преследование предпринимателя и подмена сотрудниками силовых структур норм закона, на основании которых происходят финансово-хозяйственные взаимоотношения между юридическими лицами», — сказано в обращении югорской «Опоры России» в окружную прокуратуру.

В свою очередь руководитель тюменской кондитерской фабрики «Квартет» Игорь Либерман называет Якушенко не иначе как мошенником. «Он врет. И на всех жалобы пишет. Он такой человек. Украл у меня 700 тысяч и не возвращает», — коротко пояснил Либерман свою позицию.

Евгений Якушенко грозит подключить к скандалу федеральных чиновников. Он написал письмо бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой повлиять на ситуацию.