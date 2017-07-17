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17 июля 2017
12:35  17 июля 2017 9

Путин поручил МИД исполнить мечту Куйвашева. Судьба Екатеринбурга теперь зависит от Лаврова

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург
По итогам "Иннопрома" президент принял важное решениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство иностранных дел создаст специальную рабочую группу, которая будет координировать усилия российских посольств по продвижению заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025». Такое поручение дал ведомству Сергея Лаврова Владимир Путин по итогам встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым на «Иннопроме».

«Инициатива Екатеринбурга была официально поддержана мной и правительством России. Теперь надо также успешно пройти следующий отборочный этап. Опыт „Иннопрома“ безусловно поможет провести „Экспо“ на самом высоком уровне, если это будет доверено нашей стране», — прокомментировал президент РФ итоги встречи с Евгением Куйвашевым.

Для врио губернатора Свердловской области заявка Екатеринбурга на ЭКСПО имеет большое символическое значение. Фактически весь срок его губернаторства тема проведения в региональной столице всемирной выставки и следующих из этого возможностей была одной постоянных тем выступлений. Сейчас, в разгар избирательной кампании по выборам главы региона, «Экспо» — часть предвыборной программы Евгения Куйвашева.

Игорь Чукреев
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