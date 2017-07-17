12:35 17 июля 2017 9

По итогам "Иннопрома" президент принял важное решение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство иностранных дел создаст специальную рабочую группу, которая будет координировать усилия российских посольств по продвижению заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025». Такое поручение дал ведомству Сергея Лаврова Владимир Путин по итогам встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым на «Иннопроме».

«Инициатива Екатеринбурга была официально поддержана мной и правительством России. Теперь надо также успешно пройти следующий отборочный этап. Опыт „Иннопрома“ безусловно поможет провести „Экспо“ на самом высоком уровне, если это будет доверено нашей стране», — прокомментировал президент РФ итоги встречи с Евгением Куйвашевым.

Для врио губернатора Свердловской области заявка Екатеринбурга на ЭКСПО имеет большое символическое значение. Фактически весь срок его губернаторства тема проведения в региональной столице всемирной выставки и следующих из этого возможностей была одной постоянных тем выступлений. Сейчас, в разгар избирательной кампании по выборам главы региона, «Экспо» — часть предвыборной программы Евгения Куйвашева.