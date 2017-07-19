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19 июля 2017
12:53  19 июля 2017 0

Жительница Нью- Йорка приехала в Тюмень лечиться от рака

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Женщине прогнозируют полное выздоровлениеФото: depositphotos.com © URA.RU

Гражданка США решила вылечить рак в Тюмени, 44-летняя жительница Нью-Йорка обратилась за помощью к врачам в «Медицинский город».

В Америке женщине диагностировали рак шейки матки 2Б-стадии. Центр в Тюмени ей посоветовали знакомые из России.

«Мы рады, что нам доверяют. Наши врачи могут доказать свой профессионализм на мировом уровне», — приводит слова заведующей радиологическим отделением № 1 «Медицинского города» Татьяны Григоренко портал «Вслух.ru».

Сейчас женщина проходит дистанционную лучевую терапию и брахитерапию, методики соответствуют международным стандартам. План лучевого лечения составляли сразу несколько врачей: физик-эксперт, радиотерапевт, рентгенолог.

Американка будет лечится в России до начала августа. Врачи делают положительный прогноз, женщине, скорее всего, удастся полностью излечиться.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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