Гражданка США решила вылечить рак в Тюмени, 44-летняя жительница Нью-Йорка обратилась за помощью к врачам в «Медицинский город».
В Америке женщине диагностировали рак шейки матки 2Б-стадии. Центр в Тюмени ей посоветовали знакомые из России.
«Мы рады, что нам доверяют. Наши врачи могут доказать свой профессионализм на мировом уровне», — приводит слова заведующей радиологическим отделением № 1 «Медицинского города» Татьяны Григоренко портал «Вслух.ru».
Сейчас женщина проходит дистанционную лучевую терапию и брахитерапию, методики соответствуют международным стандартам. План лучевого лечения составляли сразу несколько врачей: физик-эксперт, радиотерапевт, рентгенолог.
Американка будет лечится в России до начала августа. Врачи делают положительный прогноз, женщине, скорее всего, удастся полностью излечиться.