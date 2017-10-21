11:56 21 октября 2017 0

В 2018 году царский ход может собрать больше 100 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летом 2017 года на царский ход в Екатеринбурге собралось 80 тысяч человек. В будущем году — на столетие убийства Николая II — ожидается порядка 100 тысяч участников, что станет самым массовым мероприятием страны. Благодаря фильму Алексея Учителя, который рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стало понятно, что в России созрело мощное движение, которое культивирует образ последнего императора.

В начале октября екатеринбургский активист Сергей Алиев опубликовал в Сети фильм «Оболганный государь» (рабочее название «Ложь Матильды»). Глава компании «Ростсельмаш» Юрий Рязанов, давая интервью для этой картины, заявил, что «год от года почитание [царя] возрастает», и добавил, что брал на орбиту иконку с изображением императора Николая «ввиду своего личного почитания святого».

Екатеринбург, как пишет телеканал «Дождь», называют русским Иерусалимом, так как здесь находится духовная столица самого воинственного крыла русской православной церкви. Их называют царебожниками.

Издание констатирует, что среди поклонников Николая II оказались бизнесмены, отставные офицеры спецслужб, политики и спортсмены. Например, популярный певец Стас Михайлов записал песню «Покаяние», в которой поёт: «О, сколько можно суд вершить / Осатанелою толпою / Над той, где сорок сороков / Стоит с протянутой рукою?»

«Сорок сороков» — общественное движение, объединяющее православных активистов. Летом 2017 года оно организовало молитвенное стояние против фильма «Матильда» на территории храма Воскресения Христова в Кадашах. В акции участвовали почти тысяча человек.

«Когда возникла идея Матильды, я думаю, Учитель понятия не имел, что он сунул голову в осиное гнездо, просто не подозревал, что есть вот такие религиозные вещи», — сообщил журналист екатеринбургского издания «Новый день» Максим Бородин, который недавно подвергся нападению после того, как дал интервью телеканалу «Дождь».

За последний год экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская подала в Генпрокуратуру РФ 43 запроса с требованием запретить «Матильду». За это время были организованы массовые молитвенные стояния по всей стране, звучали призывы к сожжению людей и попытки взрывов.

Напомним, в начале сентября неизвестный в Екатеринбург въехал на машине в крыльцо ККТ «Космос» и поджег автомобиль.