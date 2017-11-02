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02 ноября 2017
21:00  02 ноября 2017 0

Кадыров предложил закопать Ленина, Путин определил судьбу экс-губернаторов, Беркову — в президенты. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Памятники революции. Курган, памятник ленину
Разговоры о захоронении Ленина ведутся уже не первый годФото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 2 ноября. Вот все самое интересное и важное за день:

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил захоронить Ленина, его инициативу поддержала депутат Наталья Поклонская. Этот вопрос обсуждают уже не первый год, к чему приведет очередной разговор о захоронении вождя и дадут ли Кадырову и Поклонской закопать Ленина — в материале «URA.RU».

Владимир Путин встретился с экс-губернаторами, ушедшими в отставку в конце сентября, и определил их дальнейшую судьбу.

Свердловское правительство ищет и не может найти двух министров — инвестиций и экономики. Претендентов пока только восемь. Журналисты решили выяснить причины непопулярности вакансий и помогли найти новых министров, что встряхнут область.

Футбольные болельщики обеспокоены тем, что рискуют остаться без билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 в России. Виной всему технические сбои.

В Кургане мужчина зверски избил женщину и откусил ей нос и уши, жуткие ФОТО пострадавшей появились в Сети.

Среди женщин стало популярным баллотироваться в президенты. Так, известная порноактриса Елена Беркова стала четвертой, кто желает занять пост главы России. ВИДЕО предвыборной программы актриса выложила у себя на странице.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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