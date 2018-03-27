21:00 27 марта 2018 0

В России объявлен траур из-за событий в Кемерове Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Тема дня по-прежнему трагедия в Кемерове, потому что это событие нельзя, да и невозможно обходить стороной. Вот, что стало известно к этому часу:

Сегодня Владимир Путин объявил национальный траур из-за трагедии в Кемерове. Он начнется завтра, 28 марта. В регионах почтили память пострадавших даже раньше: сегодня в городах России прошли митинги. В связи с этим мы подготовили ответы на, казалось бы, очевидные вопросы: что такое траур, и как его соблюдать.

Число погибших в Кемерове — 64 человека. Это огромное количество. Но пострадавших могло быть и больше, если бы не отважные граждане, отдавшие свою жизнь, спасая чужую. Вот их истории.

Тем временем губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проштрафился по всем фронтам. Сначала он сказал, что митинг согнали оппозиционеры и назвал участников собрания «бузотерами», а потом извинился перед Путиным за пожар в «Зимней вишне», чем вызвал бурю негодования в соцсетях. А вице-губернатор Кузбасса извинялся перед кемеровчанами. На коленях.

Кемеровская трагедия все больше обрастает слухами. В Сети появилась информация, что один блогер «разыграл» сотрудников морга, подкинув им фейковую информацию от лица майора МСЧ. Чтобы разобраться в дебрях непроверенной информации, мы поговорили со следователем, который рассказал, как на самом деле ведется расследование о ЧП в Кемерове.

К другим важным новостям. На фоне обострения отношений между Великобританией и Россией отпрысков местных чиновников могут повыгонять из английских вузов. Теперь британцы будут следить, чтобы за обучение детей не платили деньгами, полученными с помощью коррупции.

Между тем прошедшие в России выборы назвали самыми честными и прозрачными за всю историю. Именно поэтому, по мнению политолога, никто не усомнился в результатах, оглашенных ЦИК.

Свердловский министр энергетики и ЖКХ получил нового заместителя. Егор Свалов начнет курировать реформу в бизнесе с оборотом в миллиарды рублей, которые будут выплачивать жители города. Новый заместитель работал в мэрии еще во времена Тунгусова, поэтому Свалову попасть на еще не остывшее место было несложно.