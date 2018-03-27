Выборы президента России назвали максимально честными и прозрачными

18:59 27 марта 2018 0

Главной особенностью выборов главы государства стала их прозрачность, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Состоявшиеся 18 марта выборы главы государства были наиболее прозрачными и чистыми за всю историю. Такое мнение «URA.RU» высказал политолог Олег Матвейчев. По его мнению, именно поэтому никто не усомнился в озвученных ЦИК результатах.

«На этих выборах присутствовало в два раза больше международных наблюдателей, чем на прошлых. Количество субъектов, имеющих право выдвигать наблюдателей, увеличилось в десять раз. Все это не могло не работать на повышение прозрачности и честности процедуры», — пояснил собеседник агентства. Матвейчев также напомнил, что были отменены открепительные удостоверения — именно с ними в прошлые годы многие связывали большое количество фальсификаций и махинаций.

По словам Матвейчева, выборы президента России проходили в условиях «беспрецедентного внешнего давления». «Страна без преувеличения находилась под гигантским прессом», — отметил эксперт.

Выборы главы государства состоялись в России 18 марта. Явка составила 67,47%, за рубежом проголосовали 475 тысяч человек. Действующий президент Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — он получил 5,65% голосов.