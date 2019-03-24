Глава Казахстана и губернатор Челябинской области ушли в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное. А также в нем появился бот @URARU_news_bot, через который вы можете присылать нам новости.

Главное за выходные:

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Читайте, почему он сделал это именно сейчас, кто занял его место, что это значит для Москвы и какое будущее ждет русскоязычное население Казахстана.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский покинул пост. Поводом стали споры из-за расселения дома в Магнитогорске, потеря саммитов ШОС и БРИКС, недовольство Мутко, а также компромат на семью Дубровского. Обвинения обострили борьбу элит региона и разделили чиновников на два лагеря. Врио главы региона назначен первый замминистр энергетики РФ Алексей Текслер. Читайте, с какими сложностями ему придется столкнуться и почему часть прежней команды уже подыскивает новую работу.

Назначение свердловского экс-премьера Дениса Паслера врио губернатора Оренбургской области может вызвать самую массовую миграцию свердловских VIP за последние годы. К отъезду на новое место готовятся 15 человек.

В России стартовала зачистка судей. Разбираемся, что это означает для судебной системы, есть ли тренд на ее обновление и какие судьи больше не востребованы в стране.

С 2018 года, когда стало понятно, что конец ИГИЛ (запрещенная в России организация) близок, примкнувшие к ним россияне стали возвращаться на родину. В Чечне многих щадили, а на Урале с вернувшимися поступали жестко.

Аптеки навязывают ненужные лекарства буквально каждому второму покупателю ради прибыли. Разбираемся, стоит ли верить советам в аптеках.