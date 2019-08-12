Участник банды, расправившейся с Михаилом Кругом, пытал уральских преступников

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Клипарт. Cкриншот видео с YouTube, канал Криминалка. Екатеринбург, агеев александр
Александр Агеев мог жестоко расправляться с заключенными по приказу оперативникаФото: скриншот видео с YouTube, канал Криминалка © URA.RU

Участник расправы над певцом Михаилом Кругом Александр Агеев в ямальской колонии «Полярная сова» избавился от убийцы из Свердловской области Валерия Захаркина по указу оперативника. Он мешал администрации постоянными жалобами на содержание.

«В 2016 году оперативник Игорь Нестеренко перевел „жалобщика“ в „пресс-хату“, где сидели Александр Агеев и Алексей Воеводин. Захаркин не отступал от своей позиции даже под пытками, и душегубы его забили насмерть», — передает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник. Агеев, Воеводин и Нестеренко предстанут перед судом присяжных 21 августа.

Захаркина в 2002 году осудил Свердловский областной суд за ряд жестоких преступлений, среди которых грабежи и убийства, в том числе и сотрудника полиции. Отмечается, что по делу о пытках и истязаниях, в которых участвовал Агеев, проходят еще шестеро заключенных. Среди них Андрей Синельников, который в 2004 году в Еманжелинске Челябинской области убил целую семью — дедушку, бабушку и двух их внуков.

Агеев отбывает заключение за совокупность преступлений, которые он совершал в Тверской области в 1990-е 2000-е годы, напоминает агентство Nation News. Сообщалось, что он присутствовал при убийстве Круга.

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