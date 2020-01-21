В экспертный клуб войдут губернаторы, спикеры, депутаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Изменение Конституции РФ в 2020 году

Участники группы по работе над изменениями в Конституцию РФ из УрФО планируют обсудить с уральцами поправки в главный документ страны. Об этом «URA.RU» рассказали сами эксперты и их окружение.

Депутат Госдумы и сопредседатель группы Павел Крашенинников 30 января проведет собрание в Екатеринбурге в формате дискуссионного клуба, уточнили инсайдеры агентства. К участию приглашены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и депутаты региона, сенаторы и депутаты Госдумы, представители общественности и юридическое сообщество Урала. Сам Крашенинников не ответил на звонок «URA.RU».

Также известно, что участники группы с Южного Урала уже запланировали свои мероприятия. «С 27 января в российском парламенте начинается региональная неделя. Я обязательно приеду в Челябинск, чтобы провести серию встреч», — рассказал «URA.RU» депутат Госдумы Валерий Гартунг. Спикер Заксобрания области Владимир Мякуш сообщил «URA.RU», что 24 января проведет совещание в Челябинске, на которое соберутся депутаты и общественники со всего Южного Урала. «Я расскажу о послании президента, о том, как проходит заседания рабочей группы и о важности инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным», — сказал Мякуш.

Связаться с депутатом Госдумы Григорием Ледковым (ЯНАО), ректором ТюмГУ Валерием Фальковым (Тюменская область), омбудсменом Свердловской области Татьяной Мерзляковой и сенатором от Пермского края Алексеем Пушковым не удалось. На момент публикации они не ответили на звонки «URA.RU».

Ранее «URA.RU» анонсировало, что поправки в Конституцию будут обсуждаться в регионах с привлечением парламентов субъектов, отделений Общественной палаты, ветеранских и общественных организаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что работа над изменением основного документа «будет сопровождаться массированным обсуждением, собственно, сути предлагаемых поправок».