Руслан Яцук организовал в Тюмени лжеконцерт комика Ивана Усовича Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Стендап-комик Алексей Щербаков назвал тюменского промоутера Руслана Яцука «Петухом №1» за то, что тот организовал в Тюмени лжеконцерт его коллеги Ивана Усовича. В новом выпуске youtube-шоу «Что было дальше» Усович нецензурно обругал тюменца и заявил, что он должен ему 50 тысяч рублей за несостоявшееся выступление.

«Сам за неделю организовал в Тюмени в каком-то ресторане мое выступление без моего ведома. В день выступления сообщил всем, что я не могу прилететь, потому что со мной что-то случилось, но выступят другие комики, а вы в следующий раз приходите на его концерт бесплатно. А следующего раза не было», — заявил Усович ведущему.

Комик также рассказал, что в списке людей, обманувших его на деньги, тюменец занимает первое место. Он пояснил, что за лжеконцерт Яцук должен ему 50 тысяч рублей. При этом, во время программы, комик и другие участники шоу постоянно оскорбляли тюменского ведущего и отпускали в его адрес злые шутки.

Реакцию тюменского ведущего на выпад московских стендап-артистов URA.RU узнать не удалось: на телефоны, указанные в открытых источниках, он не ответил.