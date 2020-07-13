В регионах РФ растет число зараженных коронавирусом

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Ранее в мире за сутки было зафиксировано больше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это рекордное число за все время пандемии. Вместе с тем ученые заявили, что из-за мутации уровень заражения коронавирусом увеличивается на 30%, пишет « Национальная служба новостей ». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на сокращение новых случаев заболевания COVID-19 и заявил, что у России есть шанс избежать вторую волну коронавируса, сообщает « Утро.ру ».

На первом месте по количеству новых заболевших за сутки остается Москва (+672), за ней — Санкт-Петербург (+291) и ХМАО (+270).Среди других регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: Свердловская область (+218), ЯНАО (+205), Челябинская область (+132), Тюменская область (+85), Курганская область (+58), Пермский край (+71).

«За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, за последние сутки вылечились 2690 человек, скончалось 104.

В России число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 537 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день всего в стране подтверждено 733 699 случаев заражения, за сутки 504 021 человек выздоровело, 11 439 — скончались.

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