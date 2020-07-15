Названы регионы-лидеры по оттоку работающего населения

Почти 3 млн россиян работают за пределами своего региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2019 году, по данным Росстата, за пределами своего региона работали больше 4% (почти 3 млн) россиян. Крупнейшими донорами рабочей силы стали Подмосковье и Ленинградская область. Регионами притяжения миграции, помимо Москвы, стали несколько регионов Урала.

«20,2% работающего населения Подмосковья (более 822,1 тысяч человек) трудились в другом субъекте Федерации, в Ленинградской области — 18,3% (170,5 тысяч человек)», — пишет РБК со ссылкой на ведомство. Основная часть трудовых мигрантов, как отмечается, работает в Москве и Санкт-Петербурге, отметил в беседе с изданием проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Тройку лидеров в этом списке закрывает Республика Адыгея. 16,4% работающих жителей этого региона выезжали за его пределы.

Лидерами по притоку внутрироссийских мигрантов являются Москва (12,6% населения), а также Тюменская область с автономными округами — Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким (18,8%). Следом в списке идут Якутия (8,6%) и Магаданская область (8,5%). Уральские регионы, как отмечается, обеспечили лидерство за счет использования вахтового методы добычи нефти и газа.

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