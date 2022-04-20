Тюменке, защищавшей Москву от фашистов, исполнилось 102 года. Фото

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50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, почетный караул, вечный огонь, александровский сад
Дарья Бурцева участвовала в обороне Москвы Фото:

Участник Великой Отечественной войны Дарья Бурцева, проживающая в Тюмени, отметила 20 апреля 102-й день рождения. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте социального развития.

«Дарья Ивановна родилась в Свердловской области. Окончив семь классов, поступила на курсы водителей и по полученной специальности устроилась на работу в родной колхоз. С началом войны призвана в ряды Красной армии, участвовала в обороне Москвы, подвозила на передовую снаряды, а с передовой транспортировала раненых бойцов. После тяжелого ранения правой руки была комиссована, с 1968 года проживает в Тюмени», — рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что ветеран награждена орденом Отечественной войны I степени и иными наградами. С праздником Бурцеву телеграммой поздравил губернатор Александр Моор.

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Участник Великой Отечественной войны Дарья Бурцева, проживающая в Тюмени, отметила 20 апреля 102-й день рождения. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте социального развития. «Дарья Ивановна родилась в Свердловской области. Окончив семь классов, поступила на курсы водителей и по полученной специальности устроилась на работу в родной колхоз. С началом войны призвана в ряды Красной армии, участвовала в обороне Москвы, подвозила на передовую снаряды, а с передовой транспортировала раненых бойцов. После тяжелого ранения правой руки была комиссована, с 1968 года проживает в Тюмени», — рассказали в департаменте. В ведомстве добавили, что ветеран награждена орденом Отечественной войны I степени и иными наградами. С праздником Бурцеву телеграммой поздравил губернатор Александр Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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