Тюменская порнозвезда проиграла Берковой на турнире ММА. Видео

19 мая 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор отказалась от продолжения боя с порноактрисой Леной Берковой на турнире ММА Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) проиграла бывшей участнице шоу «Дом 2», порноатрисе Елене Берковой на фрик-турнире по смешанным единоборствам Epic Fighting Championship. Видеозапись поединка была опубликована на официальном Youtube-канале бойцовской организации. Тейлор продержалась против Берковой на ринге чуть больше двух минут и отказалась от продолжения боя в самом начале второго раунда. «Признаюсь честно, я поддалась, потому что я сама по себе мудрее и люблю выигрывать, но я поддалась. Дело в том, что я немного не успела подготовиться и привести себя в форму», — заявила Тейлор сразу после поражения. Беркова, в свою очередь, ответила тюменской порнозвезде, что всегда готова провести реванш. «Лола — молодец! Но, Лола, помни: я готова всегда к реваншу. Мы можем побиться сейчас еще раз. Я всегда готова к реваншу», — заявила Беркова, обращаясь к Тейлор после завершения боя. Ранее агентство писало о том, что тюменская порнозвезда приняла участие в турнире по смешанным единоборствам Epic Fighting Championship. Ее соперницей стала бывшая участница шоу «Дом 2», порноактриса Елена Беркова. Лола Тейлор родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала карьеру порноактрисы. Тейлор известна тем, что периодически становится участницей громких скандалов.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) проиграла бывшей участнице шоу «Дом 2», порноатрисе Елене Берковой на фрик-турнире по смешанным единоборствам Epic Fighting Championship. Видеозапись поединка была опубликована на официальном Youtube-канале бойцовской организации. Тейлор продержалась против Берковой на ринге чуть больше двух минут и отказалась от продолжения боя в самом начале второго раунда. «Признаюсь честно, я поддалась, потому что я сама по себе мудрее и люблю выигрывать, но я поддалась. Дело в том, что я немного не успела подготовиться и привести себя в форму», — заявила Тейлор сразу после поражения. Беркова, в свою очередь, ответила тюменской порнозвезде, что всегда готова провести реванш. «Лола — молодец! Но, Лола, помни: я готова всегда к реваншу. Мы можем побиться сейчас еще раз. Я всегда готова к реваншу», — заявила Беркова, обращаясь к Тейлор после завершения боя. Ранее агентство писало о том, что тюменская порнозвезда приняла участие в турнире по смешанным единоборствам Epic Fighting Championship. Ее соперницей стала бывшая участница шоу «Дом 2», порноактриса Елена Беркова. Лола Тейлор родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала карьеру порноактрисы. Тейлор известна тем, что периодически становится участницей громких скандалов.