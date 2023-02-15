Свердловский завод взял в работу проект курганского вуза

15 февраля 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Свердловский завод привлек проект ученых КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нижнетагильский металлургический комбинат «ЕВРАЗ НТМК» (Свердловская область) взял в работу проект ученых Курганского государственного университета. Информация об этом опубликована на официальном сайте вуза. «Проект ученых Курганского государственного университета „Автономный мониторинг химического состава стоков“ вошел в число проектов, которые взяли в работу специалисты „ЕВРАЗ НТМК“. Все эти проекты приняли участие в акселераторе, организованном и проведенном инновационной инфраструктурой УрФУ в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ)», — сообщили в пресс-службе КГУ. По словам кандидата химических наук, директора института естественных наук КГУ Артема Шарова, данный проект является продолжением работы, которую вуз начал еще в 2018 году с технологическими партнерами ООО «КБ «Проект-66». «Команда компании реализовала проект установки «в железе», а мы его испытали на технологические параметры, выявили оптимальные режимы работы для достижения максимальной степени очистки вод. Вернулись к этой работе в прошлом году. Приступили к разработке системы автоматизации действующей установки. Ну, и когда Акселератор УрФУ запустил скаутинг проектов для «Евраз НТМК», мы приняли участие в программе», — рассказал Шаров. Ранее URA.RU писало, что КГУ и Центр Илизарова обсудили технологии печати медицинских аппаратов. Также сообщалось, что молодежная лаборатория КГУ работает над увеличением срока службы имплантов. В 2023 году планируют начать практические испытания результатов исследований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нижнетагильский металлургический комбинат «ЕВРАЗ НТМК» (Свердловская область) взял в работу проект ученых Курганского государственного университета. Информация об этом опубликована на официальном сайте вуза. «Проект ученых Курганского государственного университета „Автономный мониторинг химического состава стоков“ вошел в число проектов, которые взяли в работу специалисты „ЕВРАЗ НТМК“. Все эти проекты приняли участие в акселераторе, организованном и проведенном инновационной инфраструктурой УрФУ в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ)», — сообщили в пресс-службе КГУ. По словам кандидата химических наук, директора института естественных наук КГУ Артема Шарова, данный проект является продолжением работы, которую вуз начал еще в 2018 году с технологическими партнерами ООО «КБ «Проект-66». «Команда компании реализовала проект установки «в железе», а мы его испытали на технологические параметры, выявили оптимальные режимы работы для достижения максимальной степени очистки вод. Вернулись к этой работе в прошлом году. Приступили к разработке системы автоматизации действующей установки. Ну, и когда Акселератор УрФУ запустил скаутинг проектов для «Евраз НТМК», мы приняли участие в программе», — рассказал Шаров. Ранее URA.RU писало, что КГУ и Центр Илизарова обсудили технологии печати медицинских аппаратов. Также сообщалось, что молодежная лаборатория КГУ работает над увеличением срока службы имплантов. В 2023 году планируют начать практические испытания результатов исследований.