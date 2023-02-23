На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП скончались два человека. Фото, видео

23 февраля 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Смертельная авария произошла около полудня 23 февраля Фото: УГИБДД по Свердловской области На 124 километре трассы Екатеринбург-Тюмень 36-летний водитель Kia Ceed не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В машине еще находились три пассажира, один из которых скончался на месте аварии. Сам водитель умер в больнице, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель иномарки не учел погодные условия и врезался в опору ЛЭП. Водителя госпитализировали в больнице, где он скончался. 62-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении. Два других пассажира остались живы. 32-летний пассажир получил ушиб левой голени, а 27-летний — закрытый перелом костей стоп, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В Госавтоинспекции напомнили о необходимости учитывать дорожные условия при управлении автомобилем. Необходимо воздержаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Сотрудники ГАИ напомнили о необходимости учитывать дорожные условия при управлении автомобилем Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 124 километре трассы Екатеринбург-Тюмень 36-летний водитель Kia Ceed не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В машине еще находились три пассажира, один из которых скончался на месте аварии. Сам водитель умер в больнице, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель иномарки не учел погодные условия и врезался в опору ЛЭП. Водителя госпитализировали в больнице, где он скончался. 62-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении. Два других пассажира остались живы. 32-летний пассажир получил ушиб левой голени, а 27-летний — закрытый перелом костей стоп, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В Госавтоинспекции напомнили о необходимости учитывать дорожные условия при управлении автомобилем. Необходимо воздержаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.