На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП скончались два человека. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельная авария произошла около полудня 23 февраля Фото:

На 124 километре трассы Екатеринбург-Тюмень 36-летний водитель Kia Ceed не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В машине еще находились три пассажира, один из которых скончался на месте аварии. Сам водитель умер в больнице, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель иномарки не учел погодные условия и врезался в опору ЛЭП. Водителя госпитализировали в больнице, где он скончался. 62-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Два других пассажира остались живы. 32-летний пассажир получил ушиб левой голени, а 27-летний — закрытый перелом костей стоп, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В Госавтоинспекции напомнили о необходимости учитывать дорожные условия при управлении автомобилем. Необходимо воздержаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.

Сотрудники ГАИ напомнили о необходимости учитывать дорожные условия при управлении автомобилем
Сотрудники ГАИ напомнили о необходимости учитывать дорожные условия при управлении автомобилем
Фото:

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На 124 километре трассы Екатеринбург-Тюмень 36-летний водитель Kia Ceed не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В машине еще находились три пассажира, один из которых скончался на месте аварии. Сам водитель умер в больнице, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель иномарки не учел погодные условия и врезался в опору ЛЭП. Водителя госпитализировали в больнице, где он скончался. 62-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении. Два других пассажира остались живы. 32-летний пассажир получил ушиб левой голени, а 27-летний — закрытый перелом костей стоп, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В Госавтоинспекции напомнили о необходимости учитывать дорожные условия при управлении автомобилем. Необходимо воздержаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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