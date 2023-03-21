Курганский бизнесмен не смог вывезти из Екатеринбурга в Китай ценный груз

21 марта 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

В отношении бизнесмена возбуждено административное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таможенники Екатеринбурга во время досмотра обнаружили почти 300 килограммов семян льна, которые предприниматель из Кургана пытался вывезти в Китай без декларации. Теперь бизнесмену грозит крупный штраф, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В документах экспортер заявил о вывозе 2125 мешков семян льна урожая 2022 года. Партию высококачественных семян уральского льна стоимостью 3,5 миллиона рублей ждали в Китайской народной республике, но при проверке таможенники насчитали более четверти тонны неучтенного груза — более 266 кг семян льна», — говорится в релизе ведомства. Со своей стороны бизнесмен объяснил, что товар упаковывался автоматически на специальной технологической линии и не взвешивался перед погрузкой. Теперь курганцу грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара. Чтобы отправить неучтенные льняные семена в Китай, ему придется оформить декларацию и заплатить таможенные платежи. В пресс-службе добавили, что в прошлом году объемы экспорта масличного растения по весу увеличились в 2,8 раз. Семена льна считаются неотъемлемым атрибутом здорового питания и обладают целым рядом ценных и полезных качеств. Ранее екатеринбургских таможенников заинтересовал пассажир, который из аэропорта Кольцово пытался вывезти в Узбекистан позолоченный автомат Калашникова, изготовленный в 1947 году. Мужчина пояснил, что это подарок другу. Таможенники изъяли раритет и передали экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Таможенники Екатеринбурга во время досмотра обнаружили почти 300 килограммов семян льна, которые предприниматель из Кургана пытался вывезти в Китай без декларации. Теперь бизнесмену грозит крупный штраф, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В документах экспортер заявил о вывозе 2125 мешков семян льна урожая 2022 года. Партию высококачественных семян уральского льна стоимостью 3,5 миллиона рублей ждали в Китайской народной республике, но при проверке таможенники насчитали более четверти тонны неучтенного груза — более 266 кг семян льна», — говорится в релизе ведомства. Со своей стороны бизнесмен объяснил, что товар упаковывался автоматически на специальной технологической линии и не взвешивался перед погрузкой. Теперь курганцу грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара. Чтобы отправить неучтенные льняные семена в Китай, ему придется оформить декларацию и заплатить таможенные платежи. В пресс-службе добавили, что в прошлом году объемы экспорта масличного растения по весу увеличились в 2,8 раз. Семена льна считаются неотъемлемым атрибутом здорового питания и обладают целым рядом ценных и полезных качеств. Ранее екатеринбургских таможенников заинтересовал пассажир, который из аэропорта Кольцово пытался вывезти в Узбекистан позолоченный автомат Калашникова, изготовленный в 1947 году. Мужчина пояснил, что это подарок другу. Таможенники изъяли раритет и передали экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние.