Мишустин сообщил о завершении строительства сотни километров трассы Москва — Казань — Екатеринбург

23 марта 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Мишустин: всего за год в России было построено и отремонтировано 22 тысячи километров дорог Фото: Анна Майорова © URA.RU В ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что первые 107 километров трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург построены. Прямой эфир проводила Государственная дума. «Уже построено первые 107 километров трассы М-12 „Восток“ Москва — Казань — Екатеринбург. Более 50% региональных дорог доведены до необходимого качества. Жители, туристы и перевозчики теперь смогут гораздо быстрее добираться и доставлять товары до нужных точек по ЦКАД в Московском регионе, в обход Екатеринбурга, Майкопа, Анапы и Калуги», — заявил Михаил Мишустин. Всего за год в России было построено и отремонтировано 22 тысячи километров дорог. «Также уложено 176 млн квадратных метров полотна», — сказал премьер-министр правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в течение ближайших трех лет в Свердловской области отремонтируют более 190 участков региональных дорог. Такую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев перед региональным Минтрансом.

В ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что первые 107 километров трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург построены. Прямой эфир проводила Государственная дума. «Уже построено первые 107 километров трассы М-12 „Восток“ Москва — Казань — Екатеринбург. Более 50% региональных дорог доведены до необходимого качества. Жители, туристы и перевозчики теперь смогут гораздо быстрее добираться и доставлять товары до нужных точек по ЦКАД в Московском регионе, в обход Екатеринбурга, Майкопа, Анапы и Калуги», — заявил Михаил Мишустин. Всего за год в России было построено и отремонтировано 22 тысячи километров дорог. «Также уложено 176 млн квадратных метров полотна», — сказал премьер-министр правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в течение ближайших трех лет в Свердловской области отремонтируют более 190 участков региональных дорог. Такую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев перед региональным Минтрансом.