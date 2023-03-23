Мишустин сообщил о завершении строительства сотни километров трассы Москва — Казань — Екатеринбург

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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
Мишустин: всего за год в России было построено и отремонтировано 22 тысячи километров дорог Фото:

В ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что первые 107 километров трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург построены. Прямой эфир проводила Государственная дума.

«Уже построено первые 107 километров трассы М-12 „Восток“ Москва — Казань — Екатеринбург. Более 50% региональных дорог доведены до необходимого качества. Жители, туристы и перевозчики теперь смогут гораздо быстрее добираться и доставлять товары до нужных точек по ЦКАД в Московском регионе, в обход Екатеринбурга, Майкопа, Анапы и Калуги», — заявил Михаил Мишустин.

Всего за год в России было построено и отремонтировано 22 тысячи километров дорог. «Также уложено 176 млн квадратных метров полотна», — сказал премьер-министр правительства РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в течение ближайших трех лет в Свердловской области отремонтируют более 190 участков региональных дорог. Такую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев перед региональным Минтрансом.

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В ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что первые 107 километров трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург построены. Прямой эфир проводила Государственная дума. «Уже построено первые 107 километров трассы М-12 „Восток“ Москва — Казань — Екатеринбург. Более 50% региональных дорог доведены до необходимого качества. Жители, туристы и перевозчики теперь смогут гораздо быстрее добираться и доставлять товары до нужных точек по ЦКАД в Московском регионе, в обход Екатеринбурга, Майкопа, Анапы и Калуги», — заявил Михаил Мишустин. Всего за год в России было построено и отремонтировано 22 тысячи километров дорог. «Также уложено 176 млн квадратных метров полотна», — сказал премьер-министр правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в течение ближайших трех лет в Свердловской области отремонтируют более 190 участков региональных дорог. Такую задачу поставил губернатор области Евгений Куйвашев перед региональным Минтрансом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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