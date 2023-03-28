28 марта 2023

В День смеха карикатурист Кононов нарисует пермякам шаржи

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Фестиваль барбекю в парке им. Маяковского. Екатеринбург, ваганов арсений, баторский евгений, шарж
Дружеский портрет можно получить 1 апреля в ЦВЗ Фото:

Центральный выставочный зал Перми приглашает горожан вместе отметить День смеха. 1 апреля посетители смогут получить шарж от известного карикатуриста Дмитрия Кононова.

«Веселый и романтичный дух нам будут создавать известный пермский шаржист Дмитрий Кононов и учащиеся кафедры живописи Пермского государственного института культуры. Каждый желающий сможет получить свой дружеский портрет или шарж», — сообщает ЦВЗ в соцсетях.

В выставочном зале сейчас представлена экспозиция «Шедевры Гюстава Доре». Художник свою творческую карьеру начинал именно с карикатур и сатирических рисунков в «Журнале для смеха».

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Центральный выставочный зал Перми приглашает горожан вместе отметить День смеха. 1 апреля посетители смогут получить шарж от известного карикатуриста Дмитрия Кононова. «Веселый и романтичный дух нам будут создавать известный пермский шаржист Дмитрий Кононов и учащиеся кафедры живописи Пермского государственного института культуры. Каждый желающий сможет получить свой дружеский портрет или шарж», — сообщает ЦВЗ в соцсетях. В выставочном зале сейчас представлена экспозиция «Шедевры Гюстава Доре». Художник свою творческую карьеру начинал именно с карикатур и сатирических рисунков в «Журнале для смеха».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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