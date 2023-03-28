В День смеха карикатурист Кононов нарисует пермякам шаржи

29 марта 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Дружеский портрет можно получить 1 апреля в ЦВЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU Центральный выставочный зал Перми приглашает горожан вместе отметить День смеха. 1 апреля посетители смогут получить шарж от известного карикатуриста Дмитрия Кононова. «Веселый и романтичный дух нам будут создавать известный пермский шаржист Дмитрий Кононов и учащиеся кафедры живописи Пермского государственного института культуры. Каждый желающий сможет получить свой дружеский портрет или шарж», — сообщает ЦВЗ в соцсетях. В выставочном зале сейчас представлена экспозиция «Шедевры Гюстава Доре». Художник свою творческую карьеру начинал именно с карикатур и сатирических рисунков в «Журнале для смеха».

Центральный выставочный зал Перми приглашает горожан вместе отметить День смеха. 1 апреля посетители смогут получить шарж от известного карикатуриста Дмитрия Кононова. «Веселый и романтичный дух нам будут создавать известный пермский шаржист Дмитрий Кононов и учащиеся кафедры живописи Пермского государственного института культуры. Каждый желающий сможет получить свой дружеский портрет или шарж», — сообщает ЦВЗ в соцсетях. В выставочном зале сейчас представлена экспозиция «Шедевры Гюстава Доре». Художник свою творческую карьеру начинал именно с карикатур и сатирических рисунков в «Журнале для смеха».