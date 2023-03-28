В День смеха карикатурист Кононов нарисует пермякам шаржи

Дружеский портрет можно получить 1 апреля в ЦВЗ
Центральный выставочный зал Перми приглашает горожан вместе отметить День смеха. 1 апреля посетители смогут получить шарж от известного карикатуриста Дмитрия Кононова.
«Веселый и романтичный дух нам будут создавать известный пермский шаржист Дмитрий Кононов и учащиеся кафедры живописи Пермского государственного института культуры. Каждый желающий сможет получить свой дружеский портрет или шарж», — сообщает ЦВЗ в соцсетях.
В выставочном зале сейчас представлена экспозиция «Шедевры Гюстава Доре». Художник свою творческую карьеру начинал именно с карикатур и сатирических рисунков в «Журнале для смеха».
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