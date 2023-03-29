Уральские таможенники: ЕС нашел способ обойти собственные антироссийские санкции

29 марта 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Поставщики ЕС обходят антироссийские санкции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз нашел способ обойти собственновведенные антироссийские санкции. Об этом URA.RU рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Европейские поставщики, прекрасно знают, кто является конечными потребителями их продукции. Поэтому сами предлагают нашим контрагентам организовать поставки через Казахстан, Узбекистан и другие страны», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что уральские таможенники вывели топ стран, пришедших на смену недружественным. Лидерами стали Китай, Турция и Узбекистан.

Евросоюз нашел способ обойти собственновведенные антироссийские санкции. Об этом URA.RU рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Европейские поставщики, прекрасно знают, кто является конечными потребителями их продукции. Поэтому сами предлагают нашим контрагентам организовать поставки через Казахстан, Узбекистан и другие страны», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что уральские таможенники вывели топ стран, пришедших на смену недружественным. Лидерами стали Китай, Турция и Узбекистан.