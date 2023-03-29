Уральские таможенники вывели топ стран, пришедших на смену недружественным

29 марта 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

На первом месте в рейтинге стран, пришедших на смену недружественным, оказался Китай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В топ стран, пришедших на смену недружественным, вошли Китай, Турция и Узбекистан. Об этом URA.RU рассказал на встрече с редакторами СМИ в честь 30-летия Уральской таможни начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «В 2022 году произошли кардинальные изменения. Евросоюз и США ушли с лидирующих позиций. Сейчас топ выглядит так: КНР — 20-22% (причем в 2023 году — уже более 30%), Турция — 14-15% и Узбекистан — примерно 10%», — сказал Алексей Фролов. Кроме того, по его словам, лидирующие позиции по итогам года заняла Южная Африка и ЮАР в частности (5-6 место). Также свои позиции укрепили Бразилия и Чили, основной строкой импорта из которых являются руды. «Количество стран в 2022 году действительно сократилось на 8-10%. Но на их место пришли новые», — резюмировал начальник Уральского таможенного управления. Ранее URA.RU писало, что уральские таможенники стали более лояльно относиться к предприятиям при таможенном контроле после введения западных санкций. Так, в 2022 году были отменены пошлины на металлопродукцию и стал более доступным параллельный импорт.

В топ стран, пришедших на смену недружественным, вошли Китай, Турция и Узбекистан. Об этом URA.RU рассказал на встрече с редакторами СМИ в честь 30-летия Уральской таможни начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «В 2022 году произошли кардинальные изменения. Евросоюз и США ушли с лидирующих позиций. Сейчас топ выглядит так: КНР — 20-22% (причем в 2023 году — уже более 30%), Турция — 14-15% и Узбекистан — примерно 10%», — сказал Алексей Фролов. Кроме того, по его словам, лидирующие позиции по итогам года заняла Южная Африка и ЮАР в частности (5-6 место). Также свои позиции укрепили Бразилия и Чили, основной строкой импорта из которых являются руды. «Количество стран в 2022 году действительно сократилось на 8-10%. Но на их место пришли новые», — резюмировал начальник Уральского таможенного управления. Ранее URA.RU писало, что уральские таможенники стали более лояльно относиться к предприятиям при таможенном контроле после введения западных санкций. Так, в 2022 году были отменены пошлины на металлопродукцию и стал более доступным параллельный импорт.